Habló el director de escuela de San Isidro adonde un alumno llevó un arma

Olink dio la cara en nombre de la institución educativa pero además contó cómo fue la secuencia del lunes a la mañana: una compañera del adolescente le avisó a la profesora a cargo de la hora que el chico tenía un arma en su poder. Entonces, "se aisló al alumno y se llevaron adelante las instrucciones correspondientes, tanto institucionales como judiciales", convino Olink.

El directivo charló unos minutos con el adolescente pero no logró enterarse de dónde había sacado el revólver antiguo, al que describió como "un arma vieja, en desuso y desactivada" que no tenía municiones. Esa descripción coincidió con la proporcionada por fuentes policiales.

"Se retiró al alumno del establecimiento. El papá lo trae todas las mañanas al colegio, conversamos siempre", agregó Olinik, para quien el episodio "ha conmocionado a la familia, a la institución y a la comunidad" del colegio en San Isidro.

El director del Instituto 25 de Mayo de Boulogne insistió en que "se activaron de inmediato todos los protocolos de acuerdo a lo que marca la Dirección de Cultura y Educación" de la provincia de Buenos Aires para casos de este tipo, y que "en materia institucional" se siguió el paso a paso estipulado.

Por eso fue convocada la familia del menor y hasta una patrulla de San Isidro y la justicia de menores. "Tenemos cursos de 15 a 20 alumnos. Por eso es perfectamente evidenciable una situación de estas características. Nosotros no podemos ejercer una función policial en el colegio de revisar a los alumnos. Por eso apelamos siempre a la concientización sobre las familias", aclaró el directivo.

Un día después del episodio, el chico "está bien" y las clases siguieron con normalidad, ya que "no existe ningún riesgo en la institución, no hay impedimento para que las clases se celebren con el resto de los alumnos". "En cuanto al menor de 3° año, es una decisión familiar si traen o no al estudiante. Nosotros lo recibiremos y trabajaremos sobre el tema", cerró.