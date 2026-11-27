Habló el hermano del policía que murió atropellado en Chaco: "Hace un mes también perdimos a mi mamá"
Ramón se refirió a la tragedia que vive su clan por estos días, cuando la partida de su madre se une al trágico episodio en el que murió Juan José Sandoval.
El hermano de Juan José Sandoval, el oficial de la Policía del Chaco que murió atropellado el domingo pasado en un control de tránsito, habló con medios locales y reveló que su familia ya contrató a un abogado, y que vive una tragedia doble tras la partida de su madre.
"Esperamos que la Justicia nos tenga al tanto de cuáles son las medidas que se están llevando a cabo. Queremos saber qué prueba tienen y qué están viendo en la causa", reclamó con lucidez Ramón Sandoval al referirse a la investigación que la Justicia del Chaco abrió tras el episodio en el que un periodista atropelló a su hermano cuando hacía un control en la ruta.
"Juan era un pilar fundamental para mí, yo compartí mi vida con él", resumió este viernes el hombre en una comunicación con el sitio NG Federal, del Chaco.
"Nosotros pasamos todos estos días juntos, haciendo turnos para cuidar a mi mamá en el sanatorio y en el domicilio. Tener que perder un hermano bajo esta circunstancia es muy doloroso", agregó a ese medio.
Ramón, que es comisario de la Policía del Chaco, se enteró de la muerte de su hermano cuando estaba con el resto de su familia manejando por la ruta, yendo a intentar trasladarlo de centro médico.
Juan José Sandoval, de 37 años, fue atropellado durante la madrugada del domingo pasado cuando se encontraba en la ruta provincial 9 como parte de un operativo de control de tránsito a propósito de la décima edición del Festival de la Chacarera del Monte Impenetrable.
En ese contexto, el periodista Romildo Ramón Lavia Rachz embistió con su camioneta Toyota Hilux el gazebo donde se encontraba con sus compañeros y luego intentó huir.
Lavia Rachz quedó detenido y ahora enfrenta cargos por homicidio culposo, mientras Sandoval era trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, donde murió alrededor de las 9.20 del domingo.
Ramón y sus parientes se trasladaron desde Resistencia hacia la localidad de Juan José Castelli, donde residía el sargento primero con su familia.
Tras la muerte del oficial, su familia contrató a un abogado para acceder a la causa e interiorizarse sobre los pormenores de la investigación.
"Si ese hombre es el autor del hecho, quiero que pague con el máximo de la ley, pero para eso está la Justicia", sentenció Ramón.
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