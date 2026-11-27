Juan José Sandoval, de 37 años, fue atropellado durante la madrugada del domingo pasado cuando se encontraba en la ruta provincial 9 como parte de un operativo de control de tránsito a propósito de la décima edición del Festival de la Chacarera del Monte Impenetrable.

En ese contexto, el periodista Romildo Ramón Lavia Rachz embistió con su camioneta Toyota Hilux el gazebo donde se encontraba con sus compañeros y luego intentó huir.

Lavia Rachz quedó detenido y ahora enfrenta cargos por homicidio culposo, mientras Sandoval era trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, donde murió alrededor de las 9.20 del domingo.

Ramón y sus parientes se trasladaron desde Resistencia hacia la localidad de Juan José Castelli, donde residía el sargento primero con su familia.

Tras la muerte del oficial, su familia contrató a un abogado para acceder a la causa e interiorizarse sobre los pormenores de la investigación.

"Si ese hombre es el autor del hecho, quiero que pague con el máximo de la ley, pero para eso está la Justicia", sentenció Ramón.