Sandoval se encontraba junto a otro efectivo debajo de un gazebo instalado sobre la banquina cuando una camioneta Toyota Hilux blanca embistió la estructura y lo atropelló. Según la reconstrucción de los investigadores, el conductor habría reducido inicialmente la velocidad al advertir el control, pero luego aceleró y terminó impactando contra el policía.

Después del choque, el automovilista escapó y se inició una persecución. El sargento primero fue trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, donde ingresó con politraumatismos, fracturas expuestas en ambas piernas y lesiones de extrema gravedad. Pese a la atención médica, murió alrededor de las 9.20.