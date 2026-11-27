Quién era Juan José Sandoval, el policía que murió atropellado por un periodista en Chaco
Fue embestido durante un control de tránsito sobre una ruta de Chaco y murió horas después en el hospital. Está detenido un periodista de la región.
La muerte de Juan José Sandoval conmociona a la provincia de Chaco. El sargento primero, de 37 años, perdió la vida después de ser atropellado durante un operativo policial en la Ruta Provincial 9, en inmediaciones de Juan José Castelli.
Por el episodio fue detenido el periodista Romildo Ramón Lavia Rachz, acusado de embestirlo con su camioneta cuando intentaba evadir un control y escapar sin asistirlo.
Quién era Juan José Sandoval, el policía que murió atropellado por un periodista en Chaco
Sandoval era oriundo de Resistencia, aunque desde hacía tiempo estaba radicado en Juan José Castelli, donde había formado su familia. Estaba casado y era padre de dos hijos. Se desempeñaba en la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, una dependencia que tiene a su cargo tareas de prevención y controles vehiculares en las rutas de la región.
Su esposa también pertenece a la Policía de Chaco y trabaja como jefa de la División Violencia Familiar de Juan José Castelli. La muerte del efectivo provocó una profunda tristeza entre sus compañeros, que lo recordaron por su compromiso con la institución y su vocación de servicio.
Cómo murió Juan José Sandoval en Chaco
El trágico episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, cerca de las 4.45, cuando efectivos policiales realizaban un operativo preventivo sobre la Ruta Provincial 9, a la altura del acceso al paraje 4 de Febrero. El procedimiento estaba vinculado con la seguridad vial durante la décima edición del Festival de la Chacarera del Monte Impenetrable.
Sandoval se encontraba junto a otro efectivo debajo de un gazebo instalado sobre la banquina cuando una camioneta Toyota Hilux blanca embistió la estructura y lo atropelló. Según la reconstrucción de los investigadores, el conductor habría reducido inicialmente la velocidad al advertir el control, pero luego aceleró y terminó impactando contra el policía.
Después del choque, el automovilista escapó y se inició una persecución. El sargento primero fue trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, donde ingresó con politraumatismos, fracturas expuestas en ambas piernas y lesiones de extrema gravedad. Pese a la atención médica, murió alrededor de las 9.20.
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