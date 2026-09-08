La Justicia bonaerense frenó la privatización de AySA: el expediente será remitido al fuero federal

Asimismo, el tribunal resolvió que el expediente sea remitido a la Justicia federal para su prosecución, al considerar que el litigio involucra la interpretación del marco regulatorio nacional y la participación accionaria mayoritaria del Estado.

La resolución judicial se da a conocer en una semana clave para el cronograma económico del Ejecutivo, que fijó el 15 de septiembre como fecha límite para la presentación de propuestas orientadas a adquirir el 90% del capital social de la compañía, una operación con la que se estima recaudar unos 450 millones de dólares.

Con la causa derivada a un juzgado federal que deberá ser sorteado, el futuro operador privado quedará condicionado a operar bajo las exigencias sanitarias y ambientales vigentes, evitando que la transición societaria afecte las garantías esenciales de los habitantes del área metropolitana.