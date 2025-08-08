Habló el papá de Julieta Prandi: "Contardi me robó cinco años de mi hija y mis nietos"
Familiares de la modelo revelaron cómo fue el calvario que tuvieron que vivir. En esta jornada de juicio se expondrán los alegatos finales antes del veredicto.
Este viernes se expondrán los alegatos finales en el juicio contra Claudio Contardi, el empresario acusado de abuso sexual con acceso carnal, violencia psicológica y amenazas contra su expareja y madre de sus hijos, Julieta Prandi. Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana denegó el pedido de prisión preventiva contra el imputado.
La jornada en los tribunales de Campana comenzó poco después de las 10. Prandi arribó al lugar acompañada por sus padres, su hermana Natalia y algunas amigas, además de sus abogados. En tanto, Contardi ingresó al departamento judicial por otra entrada. Esto responde a un pedido especial por parte de la víctima de no ver ni escuchar al acusado en ningún momento del proceso.
Habló el padre de Julieta Prandi: "Nos robaron cinco años de la vida de nuestra hija"
Eduardo Prandi, padre de Julieta, habló con la prensa desde la puerta de los tribunales sobre del dolor que sufrió la familia todos estos años por la manipulación y el accionar del acusado. Además, reveló las advertencias que recibió por parte de un comisario desde el inicio de la relación de su hija con Contardi.
“Desde un comienzo yo tenía muy claro que él era así. Lo hice averiguar y ahí ya tuve una definición funesta. Yo trabajaba en una empresa de seguridad y el comisario que trabajaba con nosotros me lo averiguó y al día siguiente me dijo ‘si querés y amás a tu hija, alejalo de esta persona’”, reveló Eduardo.
“Fue el robo mas grande que recibí en mi vida. Me robaron 5 años de mi vida, de la de mi hija y de mis nietos. A Roquito lo conocí con 3 años. El dinero va y viene, pero el dolor más grande, y lo dije en la declaración, fue el tiempo que me me robaron de mi hija y de mis nietos, que es lo peor que me podían haber hecho”, expresó.
Eduardo detalló también cómo fue haber estado frente a frente con Contardi: “Lo miré con desprecio porque es lo único que merece realmente, y lástima, me da lástima".
El papá de Julieta describió al acusado como “un manipulador con toda la familia”, no solo con su hija. “Los alejó a todos de todos. A Julieta no le dejó amigos, no le dejó familia, no le dejó padre, no le dejó hermana, no dejó nada”.
Por su parte, la madre de Julieta, Cristina, también habló sobre la falta de contacto que tuvo con su hija: “La separó de las amigas. Incluso hizo un evento en Pinamar, nosotros estábamos ahí y ni nos enteramos. Este hombre la hizo ir al evento, tuvo que tomarse un remis y volver. Un carcelero”.
Habló la mamá de Julieta Prandi: "Se lo advertimos desde un comienzo"
Por otro lado, Cristina describió cómo fue el reencuentro con sus nietos: “Innolvidable. Conocer a Roco con sus tres añitos y su pelito largo y rubio... Es imborrable. Los chicos están fascinados de estar con nosotros, jugamos, cantamos y tratamos de pasarlo lo mejor posible”, recordó.
Cristina definió a Contardi como “nefasto” y reveló: “Lo peor es que nosotros se lo advertimos desde un comienzo. Supo que él era Pai Umbanda y desapareció por dos años. Julieta estuvo tranquila y feliz pero la agarró con la guardia baja y volvió. Ahí la tuvimos que aceptar. Él trató de comprarnos, seducirnos y tratarnos de la mejor manera posible hasta llegar a pedirle dinero a mi marido para un negocio. Pusimos U$S33 mil y lo perdimos”.
Julieta Prandi: “Si queda libre y me pasa algo, ya se quién fue”
La conductora Julieta Prandi arribó al Tribunal de Campana para escuchar los alegatos finales en el juicio contra su ex marido Claudio Contardi por abuso sexual y violencia. Allí realizó duras advertencias respecto a la posibilidad de que el acusado quede libre.
“Es un criminal y no solamente el delito que hoy se está juzgando”, ratificó Prandi y manifestó que su exmarido “tiene que estar preso” porque “tiene gente muy oscura a su alrededor”.
La modelo consideró que, por su integridad, Contardi debería quedar detenido este mismo viernes: “Ya no tiene nada mas que perder, es capaz de cualquier cosa, me puede pasar cualquier cosa y no necesita mancharse las manos, tiene mucha gente oscura alrededor que tranquilamente me puede hacer algo”.
“Quiero una pena ejemplar, que esté en prisión, privado de su libertad como yo también lo estuve y quiero medidas de seguridad extremas para mi y mi familia. Las voy a pedir porque si a mi me pasa algo, yo se perfectamente de quién es responsabilidad”, advirtió.
Previo al inicio de la tercera jornada del juicio también habló Natalia Prandi, hermana de Julieta: “Este tipo es capaz de cualquier cosa. Espero la peor condena. Contardi es una mierd....”, expresó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario