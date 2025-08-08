Habló el papá de Julieta Prandi: "Contardi me robó cinco años de mi hija y mis nietos"

Eduardo detalló también cómo fue haber estado frente a frente con Contardi: “Lo miré con desprecio porque es lo único que merece realmente, y lástima, me da lástima".

El papá de Julieta describió al acusado como “un manipulador con toda la familia”, no solo con su hija. “Los alejó a todos de todos. A Julieta no le dejó amigos, no le dejó familia, no le dejó padre, no le dejó hermana, no dejó nada”.

Por su parte, la madre de Julieta, Cristina, también habló sobre la falta de contacto que tuvo con su hija: “La separó de las amigas. Incluso hizo un evento en Pinamar, nosotros estábamos ahí y ni nos enteramos. Este hombre la hizo ir al evento, tuvo que tomarse un remis y volver. Un carcelero”.

Habló la mamá de Julieta Prandi: "Se lo advertimos desde un comienzo"

madre julieta prandi

Por otro lado, Cristina describió cómo fue el reencuentro con sus nietos: “Innolvidable. Conocer a Roco con sus tres añitos y su pelito largo y rubio... Es imborrable. Los chicos están fascinados de estar con nosotros, jugamos, cantamos y tratamos de pasarlo lo mejor posible”, recordó.

Cristina definió a Contardi como “nefasto” y reveló: “Lo peor es que nosotros se lo advertimos desde un comienzo. Supo que él era Pai Umbanda y desapareció por dos años. Julieta estuvo tranquila y feliz pero la agarró con la guardia baja y volvió. Ahí la tuvimos que aceptar. Él trató de comprarnos, seducirnos y tratarnos de la mejor manera posible hasta llegar a pedirle dinero a mi marido para un negocio. Pusimos U$S33 mil y lo perdimos”.

Julieta Prandi: “Si queda libre y me pasa algo, ya se quién fue”

La conductora Julieta Prandi arribó al Tribunal de Campana para escuchar los alegatos finales en el juicio contra su ex marido Claudio Contardi por abuso sexual y violencia. Allí realizó duras advertencias respecto a la posibilidad de que el acusado quede libre.

“Es un criminal y no solamente el delito que hoy se está juzgando”, ratificó Prandi y manifestó que su exmarido “tiene que estar preso” porque “tiene gente muy oscura a su alrededor”.

La modelo consideró que, por su integridad, Contardi debería quedar detenido este mismo viernes: “Ya no tiene nada mas que perder, es capaz de cualquier cosa, me puede pasar cualquier cosa y no necesita mancharse las manos, tiene mucha gente oscura alrededor que tranquilamente me puede hacer algo”.

“Quiero una pena ejemplar, que esté en prisión, privado de su libertad como yo también lo estuve y quiero medidas de seguridad extremas para mi y mi familia. Las voy a pedir porque si a mi me pasa algo, yo se perfectamente de quién es responsabilidad”, advirtió.

Previo al inicio de la tercera jornada del juicio también habló Natalia Prandi, hermana de Julieta: “Este tipo es capaz de cualquier cosa. Espero la peor condena. Contardi es una mierd....”, expresó.