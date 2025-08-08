La Fiscalía pidió 20 años de cárcel para Claudio Contardi

El jueves, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar habían rechazado el pedido de prisión preventiva para Contardi realizado por Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando. Pese a esto, sí mantuvieron la prohibición de acercamiento del acusado a la víctima.

Tras esta jornada de alegatos finales de ambas defensas, el Tribunal deberá dar su veredicto. Claudio Contardi está acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”.