La Fiscalía pidió 20 años de cárcel para Claudio Contardi
La solicitud fue durante los alegatos finales en el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi por abuso sexual y violencia de género.
El fiscal Cristian Fabio pidió 20 años de prisión y la detención inmediata para Claudio Contardi, el exmarido de la modelo Julieta Prandi, acusado de abuso sexual con acceso carnal. Tras los alegatos finales de la querella y de la defensa, los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana darán a conocer la sentencia.
“Julieta estaba en un grado de vulnerabilidad tal que era aprovechado por su pareja. Julieta puso en palabras en esta audiencia todos los episodios de la manera en la que pudo. En cinco palabras: su vida fue un infierno”, sostuvo Fabio ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar. El pedido del fiscal es la pena máxima para el delito de abuso sexual con acceso carnal.
“Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad. No quedan dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes y sostenido por cada una del resto de las pruebas que trajimos a esta sala. Por ello, solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental a la víctima”, sostuvo el fiscal ante el Tribunal.
En su alegato final, Fabio sostuvo que fueron "categóricas" y “contundentes” las pruebas científicas y las pericias realizadas para establecer que "Julieta ha sido victima de agresión sexual, patrimonial y física y que sus dichos no presentaron signos de fabulación".
El pedido fue realizado ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, donde este viernes se lleva a cabo la jornada de alegatos finales.
El jueves, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar habían rechazado el pedido de prisión preventiva para Contardi realizado por Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando. Pese a esto, sí mantuvieron la prohibición de acercamiento del acusado a la víctima.
Tras esta jornada de alegatos finales de ambas defensas, el Tribunal deberá dar su veredicto. Claudio Contardi está acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”.
