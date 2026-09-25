Habló la abogada del padre de Agostina Vega tras la nueva imputación a Barrelier: "Es un depredador"

Consultada sobre la posibilidad de que el imputado hubiera producido material de abuso sexual infantil, Alaniz respondió que “no descarto ninguna de las hipótesis”, añadiendo que “creemos que él quería un trofeo, por eso guardaba cierto material. Realmente estamos ante un depredador y queremos llegar a fondo”, subrayó.

Además volvió a cuestionar la situación procesal de Marianela Palmero, pareja de Barrelier, imputada como presunta encubridora del femicidio junto con otras personas, al considerar que habría tenido una participación mayor en el crimen.

“Yo creo que él tiene una persona en su vida que no es una encubridora nada más, sino que es una partícipe. Es su pareja, vivía con él y la sitúo en la escena del crimen”, afirmó, señalando que hay pruebas ubicando a Palmero “en zonas críticas” durante distintos momentos del femicidio.