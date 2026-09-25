Habló la abogada del padre de Agostina Vega tras la nueva imputación a Barrelier: "Es un depredador"
Fernanda Alaniz, letrada que representa por la querella al papá de la adolescente víctima de femicio, dijo que “estamos ante un depredador y queremos llegar a fondo”.
Luego de que la Justicia formulara una nueva imputación de Claudio Barrelier por la tenencia de material de abuso sexual infantil, la abogada de Gabriel Vega, el papá de Agostina Vega, aseguró que el principal acusado por el femicidio de la adolescente “es un depredador”.
Como se sabe, Barrelier, principal acusado por el femicidio la adolescente de 14 años, asesinada a finales de mayo en la ciudad de Córdoba, fue imputado el jueves por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).
El fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, le formuló cargos por el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".
Se trata de una investigación paralela que deriva del expediente principal por el crimen de Agostina, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, ubicado al sudeste de la capital de la provincia mediterránea.
“Esto nos indica que puede haber habido más víctimas”, sostuvo la abogada Fernanda Alaniz sobre el contenido hallado en una computadora perteneciente a Barrelier, quien se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje y será indagado el martes próximo.
Consultada sobre la posibilidad de que el imputado hubiera producido material de abuso sexual infantil, Alaniz respondió que “no descarto ninguna de las hipótesis”, añadiendo que “creemos que él quería un trofeo, por eso guardaba cierto material. Realmente estamos ante un depredador y queremos llegar a fondo”, subrayó.
Además volvió a cuestionar la situación procesal de Marianela Palmero, pareja de Barrelier, imputada como presunta encubridora del femicidio junto con otras personas, al considerar que habría tenido una participación mayor en el crimen.
“Yo creo que él tiene una persona en su vida que no es una encubridora nada más, sino que es una partícipe. Es su pareja, vivía con él y la sitúo en la escena del crimen”, afirmó, señalando que hay pruebas ubicando a Palmero “en zonas críticas” durante distintos momentos del femicidio.
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