Córdoba: empezaron a vaciar la casa donde Claudio Barrelier cometió el femicidio de Agostina Vega
La fiscalía elevó a juicio la causa contra Barrelier y otros cinco imputados por el femicidio de Agostina Vega. La querella todavía reclama más detenciones.
La Justicia de Córdoba autorizó esta semana a los familiares de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, a comenzar con la tarea de retirar muebles y objetos personales de la casa del barrio Cofico de la ciudad de Córdoba donde ocurrió el femicidio de Agostina Vega.
Originalmente la casa ubicada en Juan del Campillo 878 le pertenecía a la familia de Palmero, por lo que cuando el fiscal de Córdoba Raúl Garzón dio por finalizada la investigación judicial y elevó la causa a juicio restituyó la propiedad al clan.
Así fue como el martes de esta semana familiares de Palmero comenzaron a retirar muebles y objetos de la casa de dos plantas, que había sido reformada para dividir sus ambientes en cuartos de alquiler.
Uno de los objetivos de la maniobra es justamente limpiar a fondo la casa, y desde la querella remarcaron que "es una lástima porque es evidencia pura, pero no podemos hacer nada porque es una orden de la Justicia".
De hecho, los abogados que representan a la familia de Agostina Vega reclamaron hasta último momento la detención de más sospechosos de haber tenido un rol en el crimen, incluida la madre de Claudio Barrelier.
Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).
En tanto, los inquilinos de Barrelier y Palmero, que son Osvaldo Fassetta y Jesús Córdoba, serán juzgados por encubrimiento agravado al igual que la amiga del primero y la pareja del segundo, Soledad Andreani y Eugenia Ludmila Ascarruz.
El fiscal Garzón consideró que tanto los inquilinos de Barrelier y Palmero como las mujeres asociadas con ellos tuvieron un rol en el encubrimiento del femicidio.
Agostina Vega fue asesinada el 23 de mayo de este año, pero su cuerpo apareció cercenado en un terreno a varias cuadras de la casa del barrio Cofico.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario