Córdoba: empezaron a vaciar la casa donde Claudio Barrelier cometió el femicidio de Agostina Vega

Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

En tanto, los inquilinos de Barrelier y Palmero, que son Osvaldo Fassetta y Jesús Córdoba, serán juzgados por encubrimiento agravado al igual que la amiga del primero y la pareja del segundo, Soledad Andreani y Eugenia Ludmila Ascarruz.

El fiscal Garzón consideró que tanto los inquilinos de Barrelier y Palmero como las mujeres asociadas con ellos tuvieron un rol en el encubrimiento del femicidio.

Agostina Vega fue asesinada el 23 de mayo de este año, pero su cuerpo apareció cercenado en un terreno a varias cuadras de la casa del barrio Cofico.