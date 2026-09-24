Femicidio de Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil

Actualmente Barrelier se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, a la espera del juicio por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Raúl Garzón, fiscal del caso Agostina Vega.

El fiscal Garzón inició y completó la investigación por el femicidio de Agostina Vega en cuatro meses, pero Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, el padre de la víctima, se opuso a la elevación del juicio ya que considera que la madre, la hermana y un amigo de Barrelier, apodado "Tele vieja", deberían ser investigados por su supuesta implicancia en el asesinato.