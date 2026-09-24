Femicidio de Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil
El principal imputado por el femicidio de la nena de 14 años en Córdoba usaba su celular para buscar contenido relacionado con el abuso sexual de menores.
Mientras el fiscal Raúl Garzón dio por terminada la investigación contra Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega, la justicia de Córdoba aceptó este jueves la imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil contra el principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años.
Claudio Barrelier, de 34 años, fue detenido en mayo acusado por el femicidio de Agostina Vega, que era hija de una conocida suya, Melisa Heredia.
En ese contexto su celular llegó a manos de investigadores policiales y judiciales, quienes identificaron un patrón recurrente de búsquedas en sitios web con más de 300 registros de contenido explícito de abuso sexual de menores, sumado a fotografías de otras mujeres maniatadas en el mismo domicilio.
Por eso el fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, imputó a Barrelier por el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".
La causa es independiente de la que acaba de cerrar Raúl Garzón, por lo que se espera que Claudio Barrelier preste declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre al margen de lo que ocurra con el juicio por el femicidio de la adolescente.
Actualmente Barrelier se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, a la espera del juicio por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).
El fiscal Garzón inició y completó la investigación por el femicidio de Agostina Vega en cuatro meses, pero Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, el padre de la víctima, se opuso a la elevación del juicio ya que considera que la madre, la hermana y un amigo de Barrelier, apodado "Tele vieja", deberían ser investigados por su supuesta implicancia en el asesinato.
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