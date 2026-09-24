Macabro hallazgo en el celular de Claudio Barrelier: encontraron una foto de Agostina Vega atada

Entre los hallazgos más desgarradores, las pericias detectaron una fotografía guardada en el dispositivo en la que se observa a la víctima maniatada de pies y manos por detrás de la espalda. Las autoridades determinaron que la imagen fue tomada pocas horas antes de su muerte en la vivienda del barrio Cofico, luego de que el acusado le suministrara una sustancia para adormecerla y someterla.