Macabro hallazgo en el celular de Claudio Barrelier: encontraron una foto de Agostina Vega atada
El autor del femicidio de la adolescente de 14 años chateaba con ella desde hacía un mes y realizaba búsquedas de contenido sexual sobre menores.
El avance de la investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un capítulo determinante tras los resultados del peritaje realizado sobre el teléfono celular del principal imputado, Claudio Barrelier. La información recuperada por la Justicia expuso detalles clave sobre el acoso previo, el ataque a la víctima y un patrón de conductas delictivas que complica aún más la situación procesal del acusado.
De acuerdo con la información brindada por el periodista Leo García(C5N), el dispositivo ya se encontraba bajo intervención judicial en el marco de una causa paralela por comercialización de licencias de conducir apócrifas.
Macabro hallazgo en el celular de Claudio Barrelier: encontraron una foto de Agostina Vega atada
Gracias a este monitoreo previo, los investigadores lograron reconstruir el contacto entre el imputado y la joven: Barrelier comenzó a escribirle a Agostina a través de Instagram en abril, obteniendo una primera respuesta a comienzos de mayo y manteniendo intercambio constante desde el 8 de ese mes.
Entre los hallazgos más desgarradores, las pericias detectaron una fotografía guardada en el dispositivo en la que se observa a la víctima maniatada de pies y manos por detrás de la espalda. Las autoridades determinaron que la imagen fue tomada pocas horas antes de su muerte en la vivienda del barrio Cofico, luego de que el acusado le suministrara una sustancia para adormecerla y someterla.
Asimismo, el análisis del teléfono reveló un patrón recurrente de búsquedas en sitios web con más de 300 registros de contenido explícito de abuso hacia menores, sumado a fotografías de otras mujeres maniatadas en el mismo domicilio.
Estos elementos no solo ratifican la premeditación en el caso de Agostina, sino que también podrían impulsar nuevas investigaciones por delitos de abuso sexual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario