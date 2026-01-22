Habló la madre de la nena presuntamente abusada en Villa Luzuriaga: "El comerciante la acusaba de robo"

El video ya había pasado por las manos de María José y su familia, y ahora está en la Justicia. "No lo volví a ver . Lo habré visto tres veces y fui notando detalles. Para mí es abuso. Pero hay que esperar a ver qué determina el fiscal", expresó.

Ahora, la nena "tiene ayuda psicológica, contención, así que agradecida", y el hermano de María José, y tío de S., fue liberado este jueves tras estar detenido por los desmanes de esta semana en el comercio de Villa Luzuriaga.

escrache en Villa Luzuriaga por abuso a una nena

"No frecuentábamos el supermercado. Sí hubo comentarios de otras chicas, pero yo desconozco quiénes son las chicas y no sé si pasó o dónde pasó, si adentro o afuera. El supermercado supuestamente no abre más. Lo escuché por comentarios volátiles", reveló María José sobre las pistas que surgieron en el barrio.

Cómo fue el abuso sexual a la nena en Villa Luzuriaga

"Yo creo que cada uno maneja su hogar como le parece. En ese momento mi hija estaba en la casa en la casa de una amiguita. Quisieron una gaseosa para acompañar la comida y fueron a comprar acá, a media cuadra, no es que hizo 5 kilómetros", relató María José sobre el origen de la secuencia.

De regreso en su casa, S. confió en su madre.

"Me dijo 'mami el chino me tocó', y yo le pregunté cómo y ella me contó. Ustedes vieron el video, no hace falta que dé detalles", convino la mujer, que confirmó además que la excusa del comerciante fue comprobar que la nena no se había robado mercadería del supermercado.

"Escuché que el comerciante la acusaba de robo y que supuestamente por eso la tocó, para revisarla, para ver que no tenía nada", relató María José.

Pero las imágenes del video hablan por sí solas.