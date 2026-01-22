Habló la madre de la nena presuntamente abusada en Villa Luzuriaga: "El comerciante la acusaba de robo"
Pasado el tumulto del miércoles, en el barrio surgió la versión de que el comerciante chino manoseó a la niña de 11 años porque pensó que le estaba robando.
Un día después del ataque a un supermercado chino de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, se conocieron detalles de la acusación por abuso sexual que pesa contra el comerciante dueño del negocio, que quedó escrachado en un video.
"Me comunicaron hoy que la causa no queda en nada. El chino está notificado, no puede salir del país, tiene que tener una dirección fija donde lo puedan ubicar", reveló a las cámaras de televisión María José, la madre de la nena de 11 años que fue manoseada por el comerciante.
La mujer agregó que el hombre, de unos 50 años, "no puede abrir más el negocio" hasta tanto no se confirme su inocencia (que por la ley argentina se presume), pero insistió: "La denuncia que yo hice es por abuso, porque tocó a mi hija. Y se está investigando la causa".
La denuncia contra el comerciante chino logró despertar la indignación de vecinos de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, que atacaron su negocio y lo obligaron a retirarse con su familia a otra locación.
"Mi hija está bien, está tranquila. Dentro de todo se encuentra bien, no le tomaron declaración, cuando tenga el turno lo hará", refirió sobre S., de 11 años, cuyo relato originó la denuncia por abuso sexual que hoy se tramita en la Justicia bonaerense con la incorporación de un video de las cámaras de seguridad del local.
El video ya había pasado por las manos de María José y su familia, y ahora está en la Justicia. "No lo volví a ver . Lo habré visto tres veces y fui notando detalles. Para mí es abuso. Pero hay que esperar a ver qué determina el fiscal", expresó.
Ahora, la nena "tiene ayuda psicológica, contención, así que agradecida", y el hermano de María José, y tío de S., fue liberado este jueves tras estar detenido por los desmanes de esta semana en el comercio de Villa Luzuriaga.
"No frecuentábamos el supermercado. Sí hubo comentarios de otras chicas, pero yo desconozco quiénes son las chicas y no sé si pasó o dónde pasó, si adentro o afuera. El supermercado supuestamente no abre más. Lo escuché por comentarios volátiles", reveló María José sobre las pistas que surgieron en el barrio.
Cómo fue el abuso sexual a la nena en Villa Luzuriaga
"Yo creo que cada uno maneja su hogar como le parece. En ese momento mi hija estaba en la casa en la casa de una amiguita. Quisieron una gaseosa para acompañar la comida y fueron a comprar acá, a media cuadra, no es que hizo 5 kilómetros", relató María José sobre el origen de la secuencia.
De regreso en su casa, S. confió en su madre.
"Me dijo 'mami el chino me tocó', y yo le pregunté cómo y ella me contó. Ustedes vieron el video, no hace falta que dé detalles", convino la mujer, que confirmó además que la excusa del comerciante fue comprobar que la nena no se había robado mercadería del supermercado.
"Escuché que el comerciante la acusaba de robo y que supuestamente por eso la tocó, para revisarla, para ver que no tenía nada", relató María José.
Pero las imágenes del video hablan por sí solas.
