Chubut espera lluvias en medio de la preocupación: se reactivaron los incendios forestales

Qué anticipa el SMN para Chubut

Además del pronóstico de precipitaciones, se espera un descenso en las temperaturas luego de varios días de calor extremo: durante la próxima semana, las máximas no superarían los 23 grados, un factor que podría contribuir a mejorar el trabajo de los brigadistas. Este cambio en las condiciones meteorológicas es considerado clave por los equipos que operan en el terreno, ya que temperaturas más bajas suelen reducir la velocidad de propagación del fuego.

Desde la administración del Parque Nacional informaron que el miércoles fue una jornada particularmente compleja debido a la combinación de fuertes vientos, altas temperaturas y una topografía adversa. Ese escenario generó condiciones críticas, con riesgo de formación de columnas convectivas y pirocúmulos, fenómenos que favorecen la propagación del fuego y la aparición de nuevos focos activos, profundizando una situación que sigue siendo de máxima preocupación en toda la provincia.

