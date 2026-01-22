Chubut espera lluvias en medio de la preocupación: se reactivaron los incendios forestales
El pronóstico de precipitaciones para este jueves abre una expectativa clave en una provincia atravesada por incendios forestales.
La emergencia ígnea continúa desarrollándose en distintos puntos de Chubut, donde los incendios forestales siguen activos y obligan a un despliegue constante de recursos humanos y materiales.
Con focos que se reactivaron en las últimas horas y condiciones adversas que dificultan el control de las llamas, la atención de las autoridades y de los brigadistas está puesta en el clima y en la posible llegada de lluvias y chaparrones durante este jueves, un factor que podría resultar determinante para contener el avance del fuego.
De acuerdo con estimaciones oficiales, las llamas ya afectaron más de 30 mil hectáreas en distintos puntos de la provincia. El impacto de los incendios se extiende sobre amplias zonas del territorio chubutense y mantiene en alerta a los organismos provinciales y nacionales.
En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias intensas para el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, condiciones que se mantendrían durante toda la jornada y que podrían modificar un escenario dominado hasta ahora por el calor extremo y la sequedad ambiental.
Qué anticipa el SMN para Chubut
Además del pronóstico de precipitaciones, se espera un descenso en las temperaturas luego de varios días de calor extremo: durante la próxima semana, las máximas no superarían los 23 grados, un factor que podría contribuir a mejorar el trabajo de los brigadistas. Este cambio en las condiciones meteorológicas es considerado clave por los equipos que operan en el terreno, ya que temperaturas más bajas suelen reducir la velocidad de propagación del fuego.
Desde la administración del Parque Nacional informaron que el miércoles fue una jornada particularmente compleja debido a la combinación de fuertes vientos, altas temperaturas y una topografía adversa. Ese escenario generó condiciones críticas, con riesgo de formación de columnas convectivas y pirocúmulos, fenómenos que favorecen la propagación del fuego y la aparición de nuevos focos activos, profundizando una situación que sigue siendo de máxima preocupación en toda la provincia.
