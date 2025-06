Habló la víctima del intento de femicidio en Saavedra: "Ahora voy a poder estar tranquila"

"Estoy muy agradecida también con los jueces porque tomaron en cuenta todas las pruebas que pudimos presentar, que eran muchas. Había hasta conversaciones de WhatsApp donde él comentaba cuál era su plan: no era únicamente hacerme daño a mí, era hacerle daño a más personas allegadas a mí. Por un par de años, por lo menos, voy a poder estar tranquila", manifestó la joven, tras conocer el fallo.

Intento de femicidio de Saavedra: Cómo y cuándo sucedió

El ataque ocurrió el 6 de julio de 2023 sobre la calle Superí al 4200. "En ese momento, nosotros ya estábamos separados hacía aproximadamente tres meses. Yo había dado por finalizada la relación porque tenía actitudes tóxicas que me empezaron a hacer ruido y él no aceptó la ruptura", aseguró la joven en diálogo con C5N.

"Me pedía constantemente explicaciones de por qué se había terminado la relación. Yo se las di una y mil veces, hasta llegué a decirle que era mi culpa para que corte con el calvario del hostigamiento. Eso no le bastó, así que tuvo un plan elaborado pero no pudo lograr su cometido, que era matarme", agregó.

Ese día, Reina sorprendió a Dana cuando volvía del gimnasio: "Iba caminando, siento que me apoyan algo en la cabeza y empieza a hacer 'clac, clac'. Ya desde el primer momento él intentó dispararme en la cabeza, pero las balas no salen", relató.

Al ver que las balas no salieron, el personal trainer se puso adelante de ella y empezó a increparla: "No me di cuenta en el momento, pensé que me quería asustar y que era un arma de juguete. Nunca me imaginé que era un arma de verdad", expresó.

Ante esa situación, Pontoriero comienza a correr y su agresor la persigue y, en plena calle intenta dispararle en reiteradas oportunidades. Ella logra salvarse porque un patrullero de la Policía de la Ciudad, que pasaba casualmente por el lugar, se detuvo y la auxilió: "Estoy totalmente agradecida a Cristian, el Policía que efectúa los disparos para detener a Julián, porque me salvó la vida", afirmó. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad.

Al ser consultada sobre cómo es su vida después de lo que sucedió, Dana dijo que aún sufre ataques de pánico y de ansiedad: "Es difícil, pero con trabajo, paciencia y amor se puede salir adelante", manifestó.

"Cuando una empieza a ver alarmas o algo interno te despierta una alerta, denunciá o por lo menos contale a alguien", aconsejó.