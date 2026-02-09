Habrá un nuevo feriado que se suma a los confirmados para febrero: cuándo será
Los feriados locales suelen pasar por debajo del radar y pueden modificar horarios y trámites en días hábiles.
En Argentina, el calendario no se limita solo a los feriados nacionales: también existen feriados locales que modifican la actividad diaria según cada distrito. A diferencia de los días no laborables, que quedan a criterio del empleador, estos asuetos tienen efecto concreto en oficinas públicas, bancos y comercios.
Por eso, antes de organizar viajes o trámites, es clave consultar los listados oficiales. En la provincia de Buenos Aires, febrero de 2026 sumó varios feriados municipales y celebraciones patronales. Una de esas fechas pasó casi inadvertida al no figurar en el calendario nacional, pero impactó de lleno en una localidad específica, alterando horarios y servicios habituales.
El feriado confirmado para el 19 de febrero
El jueves 19 de febrero de 2026 se recordó el aniversario fundacional de Indio Rico, localidad del partido de Coronel Pringles, motivo por el cual la fecha integró el listado de feriados locales de la provincia de Buenos Aires correspondiente a febrero.
Este tipo de feriados se difunde con anticipación para ordenar la actividad de Banco Provincia, sus unidades operativas y otras dependencias que ajustan su funcionamiento al calendario municipal.
Además, el esquema oficial aclara un punto clave: cuando un feriado aparece marcado con asterisco, pasa a considerarse día no laborable si coincide con un sábado, domingo o con un feriado nacional, modificando así el alcance de la jornada en cada caso.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles de 2026
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
