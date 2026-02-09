 Habrá un nuevo feriado que se suma a los confirmados para febrero: cuándo será

Por eso, antes de organizar viajes o trámites, es clave consultar los listados oficiales. En la provincia de Buenos Aires, febrero de 2026 sumó varios feriados municipales y celebraciones patronales. Una de esas fechas pasó casi inadvertida al no figurar en el calendario nacional, pero impactó de lleno en una localidad específica, alterando horarios y servicios habituales.