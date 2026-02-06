Feriados: las claves a tener en cuenta sobre el fin de semana de Carnaval
El Ejecutivo Nacional definió cómo se aplicará el feriado de Carnaval este año y dejó cerrado el nuevo esquema de descanso que regirá en todo el país.
Dentro del calendario de feriados en Argentina, el Carnaval vuelve a ganar protagonismo y se consolida como uno de los primeros fines de semana largos del año. Con la confirmación oficial para 2026, el Gobierno despejó la incertidumbre y permitió que trabajadores, empresas y familias puedan planificar con tiempo sus actividades y descansos.
Más allá del alivio en la agenda, el feriado de Carnaval tiene impacto directo en el turismo, el consumo interno y la organización laboral, sobre todo en un escenario donde la diferencia entre feriado nacional y día no laborable cambia rutinas, obligaciones y derechos en distintos sectores.
Fin de semana de Carnaval: feriado o día no laborable
De cara a 2026, el lunes 16 y el martes 17 de Carnaval fueron confirmados como feriados nacionales en todo el país. La medida establece descanso obligatorio según la ley vigente y alcanza tanto al sector público como al privado, despejando dudas sobre el esquema que regirá esos días.
Quienes deban trabajar durante esas jornadas deberán cobrar la jornada como feriado, una diferencia clave respecto de los días no laborables, donde la actividad queda a criterio del empleador y no existe un pago adicional. Esta distinción impacta directamente en la organización laboral y en los derechos de los trabajadores.
La confirmación del feriado de Carnaval consolida un fin de semana largo ideal para planificar viajes, reuniones familiares o simplemente descansar. Además, tiene efecto en el turismo, el consumo y la planificación de las empresas, en uno de los primeros cortes del año.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario