Hallan muerta a una docente en Santa Fe: investigan si su expareja la asesinó y se suicidó
María Itatí Yossen tenía 51 años y era vicedirectora de una escuela especial. La Justicia mantiene una hipótesis principal.
Una docente de 51 años y un hombre de 50 fueron hallados sin vida este fin de semana en una vivienda del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Por estas horas, mientras reina una profunda conmoción en la comunidad educativa local, la Justicia investiga si se trató de un femicidio seguido de suicidio.
El hallazgo se produjo el sábado en una casa situada sobre la calle 3 de Febrero al 3300, en barrio Sur. Según la información difundida, familiares y amigas de la docente fueron quienes alertaron a la Policía debido a que no lograban contactarse con ella desde hacía varias horas.
Una denuncia fue clave
De acuerdo con la reconstrucción policial, la mujer, identificada como María Itatí Yossen, había salido de su domicilio durante la mañana para encontrarse con su expareja, Fabio Firmapaz, en la casa de él.
Sin embargo, con el correr de las horas, la docente dejó de responder los mensajes y llamados, lo que despertó la preocupación de sus allegados. Ante las sospechas, se dirigieron hacia la vivienda donde presumían que podía encontrarse y, al no obtener respuestas, dieron aviso al 911.
Con la presencia de un familiar, la policía consiguió ingresar a la propiedad donde se toparon con la honorífica escena: Firmapaz estaba ahorcado junto a una escalera; en la planta alta, en una de las habitaciones, yacía el cuerpo de Yossen sobre una cama.
La principal hipótesis
La principal hipótesis que analizan los investigadores es que la mujer habría sido asesinada por su expareja y que luego el hombre se quitó la vida. En se sentido, se amplió que la docente habría sido asfixiada con una almohada u otro elemento similar.
Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada de manera oficial. Los resultados de la autopsia y los peritajes serán determinantes para establecer la causa de muerte de la mujer y reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.
Quién era María Itatí Yossen, la docente hallada sin vida en Santa Fe
María Itatí Yossen trabajaba como vicedirectora de la Escuela Especial N.º 2009 Bernardo de Monteagudo, de la ciudad de Santa Fe, puesto que había asumido el 23 de febrero de este año.
Entre sus compañeros era conocida cariñosamente como “La Gringa” y era valorada por su dedicación a la enseñanza, su solidaridad y el esfuerzo que había realizado a lo largo de su carrera.
Tras conocerse su muerte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) difundió un comunicado para expresar su profundo pesar y acompañar familiares y compañeros de trabajo de la víctima.
"En este momento de tanto dolor, junto a toda la comunidad educativa que siempre la recordará por su compañerismo y amistad, hacemos llegar nuestro acompañamiento a sus familiares y compañeras/os por esta dolorosa pérdida", señaló el gremio.
Además, destacó el compromiso de Yossen con la defensa de la escuela pública y manifestó que espera el esclarecimiento de los hechos por parte de la Justicia.
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