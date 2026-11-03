Hallan muerta a una docente en Santa Fe: investigan si su expareja la asesinó y se suicidó

La principal hipótesis

La principal hipótesis que analizan los investigadores es que la mujer habría sido asesinada por su expareja y que luego el hombre se quitó la vida. En se sentido, se amplió que la docente habría sido asfixiada con una almohada u otro elemento similar.

Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada de manera oficial. Los resultados de la autopsia y los peritajes serán determinantes para establecer la causa de muerte de la mujer y reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.

Quién era María Itatí Yossen, la docente hallada sin vida en Santa Fe

María Itatí Yossen trabajaba como vicedirectora de la Escuela Especial N.º 2009 Bernardo de Monteagudo, de la ciudad de Santa Fe, puesto que había asumido el 23 de febrero de este año.

Entre sus compañeros era conocida cariñosamente como “La Gringa” y era valorada por su dedicación a la enseñanza, su solidaridad y el esfuerzo que había realizado a lo largo de su carrera.

Tras conocerse su muerte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) difundió un comunicado para expresar su profundo pesar y acompañar familiares y compañeros de trabajo de la víctima.

"En este momento de tanto dolor, junto a toda la comunidad educativa que siempre la recordará por su compañerismo y amistad, hacemos llegar nuestro acompañamiento a sus familiares y compañeras/os por esta dolorosa pérdida", señaló el gremio.

Además, destacó el compromiso de Yossen con la defensa de la escuela pública y manifestó que espera el esclarecimiento de los hechos por parte de la Justicia.