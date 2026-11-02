Trágico final de festejo en Santa Fe: murió un futbolista en la ruta tras salir campeón.

Dolor y despedida en las redes sociales

La noticia de la muerte del jugador impactó de lleno en la comunidad deportiva santafesina. Desde las plataformas oficiales del Club Chañarense despidieron al futbolista con un sentido mensaje que rápidamente se colmó de condolencias de allegados, fanáticos y vecinos de la zona.

“Qué noticia tan desoladora. Que en paz descanses, guerrero. Fuerzas para todos sus seres queridos”, escribió uno de los seguidores de la institución. En la misma línea, otros mensajes reflejaron la tristeza de la hinchada: “Acompañó en sentimiento a toda la familia merengue en este tan difícil momento para todos” y “Gracias por dejar todo en la cancha, gracias por ser parte de la alegría más linda de todos, de ser campeones, descansa, Bruno… tipazo con todas las letras".