Trágico final de festejo en Santa Fe: murió un futbolista en la ruta tras salir campeón
Se trata de Bruno Ponti, jugador de Chañarense, quien falleció en un fatal accidente en la ruta provincial 93, en la madrugada de este lunes.
Una profunda conmoción sacude a la localidad santafesina de Chañar Ladeado tras conocerse la trágica muerte de Bruno Ponti. El joven futbolista falleció en un accidente de tránsito durante la madrugada del lunes, apenas horas después de haber conquistado el título de la liga local con su club.
De la consagración al desenlace fatal: murió un futbolista en Santa Fe
Ponti, de 24 años, integraba el plantel de Primera División del Club Atlético Chañarense. En la tarde del domingo, el equipo se consagró campeón tras imponerse por penales frente a Independiente. Cabe señalar que Chañarense compite en la Liga Interprovincial de Fútbol Dr. Ramón F. Pereyra, una liga regional del fútbol argentino indirectamente afiliada a la AFA.
Tras la coronación, el propio deportista había volcado su alegría en redes sociales, donde publicó fotos y videos del festejo junto a sus compañeros e hinchas.
Sin embargo, la celebración tuvo un trágico final cerca de las 4:30 de la mañana. Por causas que la justicia intenta esclarecer, el Chevrolet Corsa que conducía el futbolista despistó y dio un violento vuelco sobre la ruta provincial 93, en el tramo que une Chañar Ladeado con la localidad de Berabevú.
El deportista viajaba solo en el vehículo y falleció de manera instantánea. Las fuerzas de seguridad que acudieron al lugar del siniestro hallaron su cuerpo sobre la banquina.
Dolor y despedida en las redes sociales
La noticia de la muerte del jugador impactó de lleno en la comunidad deportiva santafesina. Desde las plataformas oficiales del Club Chañarense despidieron al futbolista con un sentido mensaje que rápidamente se colmó de condolencias de allegados, fanáticos y vecinos de la zona.
“Qué noticia tan desoladora. Que en paz descanses, guerrero. Fuerzas para todos sus seres queridos”, escribió uno de los seguidores de la institución. En la misma línea, otros mensajes reflejaron la tristeza de la hinchada: “Acompañó en sentimiento a toda la familia merengue en este tan difícil momento para todos” y “Gracias por dejar todo en la cancha, gracias por ser parte de la alegría más linda de todos, de ser campeones, descansa, Bruno… tipazo con todas las letras".
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