Santa Fe: Plantium y Gentec cerró su planta y dejó a casi 100 trabajadores en la calle

Durante aproximadamente cuatro meses, los empleados cobraron sus salarios de manera fraccionada, mediante pagos semanales de $200.000. La propuesta de la empresa contemplaba reducir la plantilla de cerca de 200 empleados a unos 70. Algunos trabajadores estaban dispuestos a aceptar hasta un 50% menos de indemnización para facilitar una salida negociada, pero las conversaciones se interrumpieron cuando se conoció que la empresa preparaba los telegramas de despido. “Nos enteramos a través de gente de la empresa de que estaban confeccionando cartas documento con los despidos”, relató Monti.

El sindicato cuestionó la posibilidad de que la empresa retome sus operaciones sin resolver previamente la situación de los desvinculados y solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Monti señaló que la prioridad inmediata es garantizar que los trabajadores despedidos reciban el dinero correspondiente. “Lo que nos importa es que esos compañeros y compañeras que fueron echados arbitrariamente de esta forma cobren su indemnizac