Hallan sin vida en el Riachuelo al hombre que iba a rendir su última materia para recibirse de abogado

El cadáver fue encontrado el viernes pasado por personal de la Prefectura Naval, quienes informaron la aparición de un NN sin vida en la orilla del Riachuelo y dieron intervención a los agentes de la Comisaría Vecinal 4D.

Tras las sospechas de que podría tratarse de Cárdenas, la DDI de Tandil le dio avisó a sus familiares, quienes recibieron asistencia por parte del Gabinete de Psicólogos de la Policía de la Ciudad.

Finalmente, esta semana la familia de Cárdenas viajó a Buenos Aires para reconocer el cuerpo y así se terminó de confirmar que se trataba del estudiante.

El caso fue caratulado como “muerte dudosa”, ya que todavía restan conocerse los resultados de la autopsia para determinar cómo murió César. Interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº52.

Escalofriantes detalles de los últimos días de César Cárdenas con vida

César Miguel Cárdenas César Miguel Cárdenas tenía 33 años y desapareció cuando fue a rendir los últimos parciales para recibirse de abogado

En las últimas horas se supo que el domingo 15 de octubre Cárdenas había estado por la zona de Barracas o La Boca. “Una chica nos contacta y nos manda fotos de él efectivamente, que lo vio el 15, que tuvo un ataque de epilepsia en la calle”, contó Joaquín, uno de los amigos del joven.

Tras dar aviso al servicio de emergencias, César habría sido llevado en principio al Hospital Borda para luego ser trasladado al Hospital Argerich, debido a que presentaba un golpe en la cabeza.

“Ahí lo llevan por primera vez al Argerich”, informó su amigo y detalló que, en ese momento, el joven “estaba totalmente perdido” por lo que no pudo dar datos como su nombre o información sobre su familia. “Pero hablaba bien, contestaba bien”, describió según lo que contó la testigo.

El 17 de octubre, César ingresó por segunda vez al hospital Argerich donde los médicos le realizaron estudios y determinaron que tenía un fuerte golpe en la cabeza. Sin embargo, el día siguiente el joven se fue del centro asistencial, sin haber recibido el alta.

"Me enteré de que tenía un ojo negro y que estaba con la cabeza golpeada, pero no sé cuándo ocurrió eso, son cosas que se están investigando. La fiscalía solicitó el sumario que se hizo en la Comisaría Vecinal 1-E de Puerto Madero, donde estuvo detenido”, contó María del Carmen Salmerón, su madre, en diálogo con TN.

Según contó su madre, César volvió a ingresar, al menos, dos veces más al hospital: “La segunda vez tuvo otra recaída y lo volvieron a ingresar. La tercera -18 de octubre- fue una internación, donde estuvo más tiempo”.

Sobre las últimas noticias del paradero de César, su amigo Joaquín agregó en diálogo con El Eco: “El 19 supimos que se lo vio otra vez por Puerto Madero cuando todavía no estaba radicada la denuncia. Lo vieron, le hablaron, pero él se fue. No lo internaron, no hubo ningún incidente y esa era la última noticia que teníamos”.

María del Carmen indicó que, en todas las oportunidades de su internación, los médicos no lo retuvieron porque todavía no había una alerta activa de búsqueda de paradero. Es que fue recién el domingo 20, Día de la Madre, cuando la mujer se alertó por no haber recibido un saludo de su hijo.

“Esa fue la fecha límite, ahí dijimos que algo pasaba. Nunca hizo algo así de no comunicarse con nosotros”, le contó.

Después de la denuncia supieron que su hijo había viajado a Buenos Aires y que no les había contado porque planeaba sorprenderlos con el título de abogado cuando regresara a Tandil.