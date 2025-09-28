Hallan sin vida a un joven músico en Mar del Plata: estaba desaparecido desde el viernes

La ciudad bonaerense de Mar del Plata se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida del músico local Diego Belardo Giménez, el joven guitarrista, de 21 años e integrante de la banda "En la lona", que fue encontrado en la noche del sábado en las inmediaciones del camping El Faro, en la zona del Alfar (ruta 11 y Lombardía), luego de más de 24 horas de intensa búsqueda.