Hallan sin vida a un joven músico en Mar del Plata: estaba desaparecido desde el viernes
El joven de 21 años había salido a andar en bicicleta por el Bosque Peralta Ramos y nunca volvió. Su cuerpo fue encontrado este sábado por la noche a la altura de Alfar.
La ciudad bonaerense de Mar del Plata se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida del músico local Diego Belardo Giménez, el joven guitarrista, de 21 años e integrante de la banda "En la lona", que fue encontrado en la noche del sábado en las inmediaciones del camping El Faro, en la zona del Alfar (ruta 11 y Lombardía), luego de más de 24 horas de intensa búsqueda.
El joven músico desaparecido el viernes por la noche, cuando salió en bicicleta de su casa en el Bosque Peralta Ramos. Ante la falta de noticias, su familia radicó la denuncia en la Comisaría Quinta e inició una campaña de búsqueda masiva en redes sociales.
El cuerpo del joven fue encontrado en la jornada de este sábado en las inmediaciones de la ruta 11, cerca del barrio Alfar. La Fiscalía de turno quedó a cargo de la investigación y será la encargada de establecer las causas de su fallecimiento.
Tras el trágico hallazgo, personal de la Policía Científica se dirigió al lugar para llevar a cabo las pericias necesarias y determinar las circunstancias exactas de la muerte. La noticia impactó profundamente a la escena musical de la ciudad, donde Diego era un guitarrista conocido cuya banda había lanzado un videoclip en junio pasado.
