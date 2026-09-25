Hallaron muerto al andinista que había desaparecido en Vallecitos: lo encontraron a 4.000 metros
El hombre, de 48 años y oriundo de Buenos Aires, era buscado desde el domingo. Sus restos fueron hallados en las inmediaciones de la Quebrada La Angostura.
La búsqueda del andinista que había desaparecido en la zona de Vallecitos, Mendoza, terminó este viernes con el hallazgo de su cuerpo. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña, quienes localizaron al hombre en un sector ubicado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El hallazgo se produjo alrededor de las 15:30 en las inmediaciones de la Quebrada La Angostura, uno de los sectores incluidos dentro del rastrillaje desplegado para intentar encontrar al hombre, identificado por sus iniciales como E.P.S., de 48 años.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el hombre había comunicado que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. Sin embargo, con el paso de las horas no regresó ni volvió a establecer contacto.
El andinista había anunciado una travesía para el domingo
Dos días después, un guía que trabaja en uno de los refugios ubicados en la zona confirmó que había visto la camioneta del andinista estacionada. La presencia del vehículo permitió orientar las primeras tareas de búsqueda y generó mayor preocupación debido a que el hombre tampoco se había presentado a clases.
El andinista era oriundo de la provincia de Buenos Aires y estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking, una institución vinculada a la formación de profesionales para actividades de montaña.
¿Cómo fue el operativo de búsqueda en Vallecitos?
Las tareas de rastrillaje se desplegaron desde el lugar donde había quedado estacionado el vehículo. Uno de los grupos de rescatistas recorrió el sector en dirección a la canaleta Alma de Diamante, mientras que otro equipo siguió la ruta habitual de ascenso hacia el cerro Franke, ante la posibilidad de que el hombre hubiera elegido ese recorrido.
Las condiciones meteorológicas complicaron el operativo y obligaron a los rescatistas a retirarse del lugar durante uno de los momentos de la búsqueda. Ante esta situación, se había previsto retomar las tareas durante la mañana del sábado. Sin embargo, durante la jornada del viernes los equipos lograron localizar el cuerpo en las inmediaciones de la Quebrada La Angostura.
La zona de Vallecitos presenta condiciones particularmente exigentes para quienes realizan actividades de alta montaña, debido a la altura, el terreno y los cambios meteorológicos que pueden producirse en poco tiempo.
Interviene la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo
Tras el hallazgo, la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte. Por el momento, la información difundida oficialmente se concentra en el operativo de búsqueda y en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Las autoridades deberán avanzar con las medidas correspondientes para establecer qué ocurrió durante la travesía.
El caso había generado preocupación desde el momento en que se perdió el contacto con el andinista y su vehículo permaneció estacionado en la zona. Finalmente, después de varios días de búsqueda en el área de Vallecitos, los equipos de rescate encontraron al hombre sin vida a unos 4.000 metros de altura.
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