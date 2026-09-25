Hallaron muerto al andinista que había desaparecido en Vallecitos: lo encontraron a 4.000 metros

¿Cómo fue el operativo de búsqueda en Vallecitos?

Las tareas de rastrillaje se desplegaron desde el lugar donde había quedado estacionado el vehículo. Uno de los grupos de rescatistas recorrió el sector en dirección a la canaleta Alma de Diamante, mientras que otro equipo siguió la ruta habitual de ascenso hacia el cerro Franke, ante la posibilidad de que el hombre hubiera elegido ese recorrido.

Las condiciones meteorológicas complicaron el operativo y obligaron a los rescatistas a retirarse del lugar durante uno de los momentos de la búsqueda. Ante esta situación, se había previsto retomar las tareas durante la mañana del sábado. Sin embargo, durante la jornada del viernes los equipos lograron localizar el cuerpo en las inmediaciones de la Quebrada La Angostura.

La zona de Vallecitos presenta condiciones particularmente exigentes para quienes realizan actividades de alta montaña, debido a la altura, el terreno y los cambios meteorológicos que pueden producirse en poco tiempo.

Interviene la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo

Tras el hallazgo, la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte. Por el momento, la información difundida oficialmente se concentra en el operativo de búsqueda y en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Las autoridades deberán avanzar con las medidas correspondientes para establecer qué ocurrió durante la travesía.

El caso había generado preocupación desde el momento en que se perdió el contacto con el andinista y su vehículo permaneció estacionado en la zona. Finalmente, después de varios días de búsqueda en el área de Vallecitos, los equipos de rescate encontraron al hombre sin vida a unos 4.000 metros de altura.