Hallaron muerto al economista y artista Fernando Fazzolari: investigan si lo asesinaron

fernando fazzolari - solo adentro (1)

En el caso interviene la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Pablo Turano, quien ordenó a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad que investigue el hecho.

Quién era Fernando Fazzolari

Fernando Fazzolari, nacido en Buenos Aires en 1949, fue un destacado artista plástico, reconocido por su obra visual y por su rol empresarial en proyectos de infraestructura. Comenzó estudios de pintura con Jorge Demirjián en 1969 y luego, en 1971, inició su aprendizaje en dibujo con Julio Pagano.

Tras participar durante algunos años en exposiciones colectivas e individuales, en 1973 Fazzolari decidió enfocarse en su carrera universitaria como economista en la UBA. Su actividad artística la retomó en los 80 y obtuvo numerosos reconocimientos y premios.

fernando fazzolari - solo adentro (2)

Durante sus últimos años, se volcó al arte de la caligrafía china junto a Zhong Chuanmin(Pablo Zhong) y se dedicó a la fabricación de pinceles. Además, colaboró con la biografía artística de Lo Yuao, un artista cantonés radicado en Argentina.

La Cámara Argentino-China comunicó su fallecimiento y destacó su papel como presidente de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina).

Entre los premios más destacados que recibió Fazzolari se encuentran el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso (1985), el Premio en la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel (1986), el reconocimiento como Mejor Artista del Año de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (1987), el Premio Günther (1989) y el Premio al Mejor Envío Extranjero en la Bienal de Valparaíso (1989).