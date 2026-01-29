Hallaron muerto al economista y artista Fernando Fazzolari: investigan si lo asesinaron
El cuerpo del artista de 76 años fue hallado por su hijo. En la vivienda no faltaban objetos ni había entradas forzadas, por lo que investigan un homicidio.
El pintor Fernando Fazzolari fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Monserrat. Estaba maniatado y tirado en el suelo, por lo que la investigación se centra en la hipótesis de un homicidio. La autopsia y las cámaras de seguridad serán claves para el caso.
El cuerpo del reconocido artista de 76 años fue encontrado por su hijo cuando el lunes, preocupado porque su padre no le respondía los mensajes ni las llamadas, acudió al departamento de la Avenida de Mayo al 1100 y halló al hombre en el suelo, sin signos vitales. De inmediato dio aviso al 911 y al lugar acudió personal policial de la comisaría vecinal 1B.
Fuentes de la investigación revelaron que en el domicilio de Fazzolari no se registraron faltantes de objetos de valor y que los ingresos a la vivienda no estaban violentados, por lo que se estima que el móvil del hecho no sería un robo y que la propia víctima habría sido quien abrió la puerta del departamento.
Los datos preliminares de la autopsia señalan una data de muerte de entre 48 y 72 horas. Sin embargo, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición por lo que, hasta el momento, no se pudo determinar la causa del desceso, según indicó Infobae.
Dentro de las primeras actuaciones, los investigadores trabajaban con distintas pistas para determinar las circunstancias del hecho. En ese sentido, la búsqueda se centra en el análisis de rastros dentro de la vivienda, así como también en los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones al departamento de Fazzolari.
En el caso interviene la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Pablo Turano, quien ordenó a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad que investigue el hecho.
Quién era Fernando Fazzolari
Fernando Fazzolari, nacido en Buenos Aires en 1949, fue un destacado artista plástico, reconocido por su obra visual y por su rol empresarial en proyectos de infraestructura. Comenzó estudios de pintura con Jorge Demirjián en 1969 y luego, en 1971, inició su aprendizaje en dibujo con Julio Pagano.
Tras participar durante algunos años en exposiciones colectivas e individuales, en 1973 Fazzolari decidió enfocarse en su carrera universitaria como economista en la UBA. Su actividad artística la retomó en los 80 y obtuvo numerosos reconocimientos y premios.
Durante sus últimos años, se volcó al arte de la caligrafía china junto a Zhong Chuanmin(Pablo Zhong) y se dedicó a la fabricación de pinceles. Además, colaboró con la biografía artística de Lo Yuao, un artista cantonés radicado en Argentina.
La Cámara Argentino-China comunicó su fallecimiento y destacó su papel como presidente de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina).
Entre los premios más destacados que recibió Fazzolari se encuentran el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso (1985), el Premio en la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel (1986), el reconocimiento como Mejor Artista del Año de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (1987), el Premio Günther (1989) y el Premio al Mejor Envío Extranjero en la Bienal de Valparaíso (1989).
