Hallaron un arsenal y objetos con simbología nazi en la vivienda de un anciano en Flores
Durante la intervención, los efectivos descubrieron un importante acopio de armamento y la Justicia Federal ordenó el secuestro de todo el material encontrado.
Un impactante hallazgo tuvo lugar en el barrio porteño de Flores, donde la Policía de la Ciudad encontró un importante arsenal de armas de guerra y numerosos elementos con simbología nazi dentro de una vivienda. El procedimiento se desarrolló tras una intervención por una emergencia médica y derivó en una investigación judicial para determinar el origen y la situación legal del material secuestrado.
El operativo se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Lautaro al 100 por efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la Unidad de Flagrancia Oeste.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se originó con una llamada de una mujer denunciando que un vecino de 89 años se había descompensado en el domicilio. Cuando un móvil policial arribó al lugar junto al SAME, y luego de ser trasladada la persona al Hospital Piñero, los oficiales observaron una gran cantidad de armas de fuego, municiones y elementos con simbología nazi dentro del inmueble.
El material secuestrado
Tras el descubrimiento, la Justicia dispuso la realización de un inventario completo de todos los elementos hallados. La tarea estuvo a cargo de personal de la Policía Científica junto con especialistas de las Divisiones Balística y Explosivos.
Durante el procedimiento fueron secuestradas catorce armas de puño, entre pistolas y revólveres de distintos calibres, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados y otros once fusiles y carabinas de diferentes épocas. Además, los investigadores encontraron una importante cantidad de municiones, 22 evidencias vinculadas a material explosivo, proyectiles de artillería, granadas de mano, armas blancas, cascos, accesorios y diversas piezas con simbología nazi.
Finalmente, el magistrado interviniente ordenó el secuestro de la totalidad del armamento, las municiones y los demás objetos encontrados, además de avanzar con la verificación de la numeración de cada pieza para determinar si se encuentran registradas en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
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