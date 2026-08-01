Hallaron un arsenal y objetos con simbología nazi en la vivienda de un anciano en Flores

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se originó con una llamada de una mujer denunciando que un vecino de 89 años se había descompensado en el domicilio. Cuando un móvil policial arribó al lugar junto al SAME, y luego de ser trasladada la persona al Hospital Piñero, los oficiales observaron una gran cantidad de armas de fuego, municiones y elementos con simbología nazi dentro del inmueble.