Video: un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un ladrón en La Matanza

Finalmente, el sospechoso fue encontrado sin signos vitales y junto a su cuerpo había un arma de fuego, que fue secuestrada para ser peritada. Por su parte, el subteniente y los integrantes de su familia resultaron ilesos.

Según confirmó el sitio Inforbano, el vehículo utilizado por los delincuentes tenía pedido de captura por robo y ya fue identificado por la Policía.

Los otros delincuentes escaparon y son buscados por la fuerza. El oficial y su familia resultaron ilesos, y el arma del delincuente -que fue encontrada al lado de su cuerpo- fue secuestrada para peritajes. El oficial y su familia resultaron ilesos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, titular de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien dispuso que las pericias fueran realizadas por una fuerza federal, conforme al protocolo vigente. La Policía continúa con la búsqueda de los prófugos, mientras que la escena del hecho fue preservada para las tareas periciales.