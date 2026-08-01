Video: un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un ladrón en La Matanza
Ocurrió en la esquina de Calderón de la Barca y Tinogasta. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Un intento de robo terminó con un delincuente muerto en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. Un policía que circulaba junto a su familia fue interceptado por un grupo de ladrones que intentaron asaltarlo y comenzó un tiroteo.
El hecho ocurrió este viernes por la noche en medio de la tormenta que azoró el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), frente a una heladería ubicada en la esquina de Calderón de la Barca y Tinogasta, en González Catán. Todo quedó registrado por la cámara de seguridad de la zona.
El oficial -que presta servicio en una comisaría de Virrey del Pino- se había acercado junto a su familia a bordo de un Peugeot 208 gris plata cuando de repente fue interceptado por otro auto, un Peugeot 307 de color negro, en el que viajaban al menos tres individuos.
Del vehículo de los delincuentes descendieron dos hombres armados con intenciones de robo. Se presume que su intención era llevarse el vehículo del subteniente. Cuando uno de ellos apuntó al conductor, el policía se identificó y disparó desde el interior de su auto con su arma reglamentaria.
Los agresores también abrieron fuego y se produjo un tiroteo. En medio de la balacera, uno de los ladrones cayó al asfalto tras recibir un disparo, mientras que sus cómplices escaparon a toda velocidad y lograron darse a la fuga.
Finalmente, el sospechoso fue encontrado sin signos vitales y junto a su cuerpo había un arma de fuego, que fue secuestrada para ser peritada. Por su parte, el subteniente y los integrantes de su familia resultaron ilesos.
Según confirmó el sitio Inforbano, el vehículo utilizado por los delincuentes tenía pedido de captura por robo y ya fue identificado por la Policía.
Los otros delincuentes escaparon y son buscados por la fuerza. El oficial y su familia resultaron ilesos, y el arma del delincuente -que fue encontrada al lado de su cuerpo- fue secuestrada para peritajes. El oficial y su familia resultaron ilesos.
La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, titular de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien dispuso que las pericias fueran realizadas por una fuerza federal, conforme al protocolo vigente. La Policía continúa con la búsqueda de los prófugos, mientras que la escena del hecho fue preservada para las tareas periciales.
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