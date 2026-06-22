Hallaron una mochila y un bidón que pertenecerían a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Desde el inicio del operativo, la búsqueda se extendió por distintos sectores del Río de la Plata y la costa bonaerense, llegando incluso hasta San Clemente del Tuyú. Para las tareas se desplegaron guardacostas, motos de agua y botes semirrígidos, además de personal especializado en rescate y rastreo.

rastrllajes pesacadores Rastrillajes en el Río de la Plata a un semana de la desaparición de cinco pescadores. (Foto gentileza: Prensa Ensenada)

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación a Noticias Argentinas, la principal hipótesis es que la embarcación se habría hundido. En ese marco, explicaron que las bajas temperaturas del agua podrían estar dificultando la localización de los pescadores.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre familiares y allegados, ya que hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero de los cinco hombres ni avances concretos. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone.