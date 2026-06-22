Hallaron una mochila y un bidón que pertenecerían a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata
Los objetos aparecieron en la localidad de Atalaya y fueron identificados por familiares de los navegantes perdidos.
A más de una semana de la desaparición de los cinco pescadores en el Río de la Plata, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron una mochila y un bidón de combustible que pertenecerían a uno de los tripulantes de la embarcación.
Tras retomar los rastrillajes, este lunes los equipos de búsqueda encontraron una mochila y un bidón de combustible en la localidad balnearia de Atalaya, partido bonaerense de Magdalena. Según informaron fuentes oficiales, los objetos fueron reconocidos por familiares de los navegantes.
Los elementos encontrados podrían aportar información clave para reconstruir qué ocurrió con Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli, quienes desaparecieron el domingo 14 de junio luego de zarpar desde la costa de Hudson a bordo de un bote semirrígido rojo y blanco para una jornada de pesca de pejerrey.
De acuerdo con la información difundida, la embarcación contaba con los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.
Desde el inicio del operativo, la búsqueda se extendió por distintos sectores del Río de la Plata y la costa bonaerense, llegando incluso hasta San Clemente del Tuyú. Para las tareas se desplegaron guardacostas, motos de agua y botes semirrígidos, además de personal especializado en rescate y rastreo.
Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación a Noticias Argentinas, la principal hipótesis es que la embarcación se habría hundido. En ese marco, explicaron que las bajas temperaturas del agua podrían estar dificultando la localización de los pescadores.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre familiares y allegados, ya que hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero de los cinco hombres ni avances concretos. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone.
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