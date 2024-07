Cuál es la principal causa de arrepentimiento de las mujeres, según Harvard

El estudio de Harvard sobre las mujeres y su principal causa de arrepentimiento

Un estudio reciente de la Universidad de Harvard, que hizo un seguimiento a lo largo de 85 años, reveló que el principal arrepentimiento de las mujeres al final de sus vidas es haber dedicado demasiado tiempo preocupándose por las opiniones de los demás en lugar de vivir de manera auténtica.

Según el psiquiatra Robert Waldinger, director del estudio y profesor en la Facultad de Medicina de Harvard, “muchas mujeres lamentan haber reprimido sus verdaderas ambiciones y deseos bajo el peso de las expectativas externas”.

Ese arrepentimiento surge por no haber perseguido sueños personales o no haber explorado caminos potenciales por miedo al fracaso o la desaprobación de la sociedad o de las personas más allegadas. Situaciones como no viajar cuando se tenía la libertad y la energía, o dejar pasar oportunidades educativas por indecisión, son solo algunos ejemplos comunes entre las mujeres.

La necesidad de aprobación es totalmente natural y adaptativa el ser humano, siempre y cuando sea saludable. Sacrificar cómo es uno mismo para asegurarse de encajar en un grupo o el resto de la sociedad no es bueno, puesto que no se está siendo aprobado por como uno es, sino por lo que finge ser.

El estudio subraya la importancia de las relaciones genuinas y profundas como elemento central para una vida satisfactoria. Las conexiones íntimas permiten a las personas ser ellas mismas sin temor al juicio, siendo un refugio seguro para el crecimiento personal.