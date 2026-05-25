Mejorar el WiFi: la verdad sobre el truco de la moneda en el router para mayor potencia
Un truco casero promete mejorar la potencia de tu red de WiFi colocando monedas sobre el router. Qué opinan realmente los expertos en tecnología.
El router es el dispositivo fundamental que distribuye la señal de Internet en cualquier vivienda, permitiendo conectar múltiples equipos tecnológicos. Ante los frecuentes problemas de conexión o lentitud, surgió un popular truco casero que asegura mejorar significativamente la potencia del WiFi colocando monedas encima del módem.
La verdad sobre la moneda en el router para mejorar la señal
El argumento principal de quienes sugieren esta curiosa práctica radica en que el metal de la moneda podría afectar positivamente la distribución de la señal, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia determinadas áreas de la casa. Según esta hipótesis, el objeto metálico actuaría como un artefacto capaz de alterar el comportamiento de la red, minimizando las pérdidas y potenciando su alcance para que llegue con mayor fuerza a todos los rincones.
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No obstante, desde una perspectiva estrictamente tecnológica, los especialistas aclararon que no existe respaldo científico que valide esta afirmación. Los expertos en telecomunicaciones indican que colocar objetos metálicos sobre o cerca de estos dispositivos no solo no mejora el rendimiento, sino que puede generar interferencias graves, ya que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas. Además, cubrir parcialmente el aparato podría dificultar su correcta ventilación y generar severas fallas a largo plazo.
Consejos efectivos para optimizar el Internet
En lugar de recurrir a mitos sin base técnica, existen diversos métodos comprobados para evitar pérdidas en la conexión y lograr una mayor estabilidad diaria:
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Ubicación estratégica: colocar el equipo en un punto central y elevado de la vivienda, lejos de paredes gruesas y alejado de electrodomésticos grandes.
Evitar la cocina y ventanas: las redes públicas externas pueden interferir, mientras que los electrodomésticos bloquean directamente la emisión de las ondas.
Reinicio periódico: apagar y encender el dispositivo ayuda a optimizar y refrescar su funcionamiento interno.
Uso de repetidores: incorporar modernos amplificadores permite extender eficazmente la cobertura en propiedades grandes o con múltiples habitaciones.
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