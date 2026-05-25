Mejorar el WiFi: la verdad sobre el truco de la moneda en el router para mayor potencia

La verdad sobre la moneda en el router para mejorar la señal

El argumento principal de quienes sugieren esta curiosa práctica radica en que el metal de la moneda podría afectar positivamente la distribución de la señal, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia determinadas áreas de la casa. Según esta hipótesis, el objeto metálico actuaría como un artefacto capaz de alterar el comportamiento de la red, minimizando las pérdidas y potenciando su alcance para que llegue con mayor fuerza a todos los rincones.