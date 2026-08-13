Citaron a 14 testigos en la causa contra Facundo Moyano por violencia de género
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires inició la ronda de testimoniales en la investigación por violencia de género contra el exdiputado.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires citó a 14 personas para que presten declaración en el marco de la causa contra Facundo Moyano por el episodio ocurrido hace más de una semana con Candela Arizaga. Este jueves comienza la ronda de testimonios con dos empleados de seguridad y un vecino.
La investigación contra el ex diputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género, continúa ahora con la toma de declaraciones de testigos claves para la pesquisa.
Las declaraciones se tomarán en distintas jornadas durante agosto en la sede de la fiscalía especializada. De esta manera, está previsto que hoy las autoridades entrevisten a las primeras tres personas convocadas. Entre ellos, se encuentran dos empleados de seguridad del edificio donde ocurrieron los hechos y el vecino que realizó la llamada al 911.
La siguiente ronda de declaraciones será el próximo martes 18 de agosto, en donde se espera que el personal de la Policía de la Ciudad que actuó durante el procedimiento brinde su versión de los hechos. En esta etapa serán claves los testimonios de las oficiales que acompañaron a Candela en su traslado hacia el Hospital Pirovano y que posteriormente tomaron su testimonio mientras permanecía internada.
El miércoles 19 de agosto será el turno de Roció Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la víctima en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien llevó a cabo el informe del imputado durante su detención.
Al día siguiente, el jueves 20 de agosto, deberán declarar Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano, quien atendió a la joven en la institución de salud, y Miriam Josefina Garcia, empleada doméstica del imputado, quien asistió al lugar de los hechos instantes después de lo ocurrido.
En la misma jornada también comparecerá Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Arizaga y testigo de contexto. Se supo que la acompañó durante su internación y al recibir el alta médica.
Por último, para el lunes 31 de agosto se citó aMiriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima respectivamente.
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