Citaron a 14 testigos en la causa contra Facundo Moyano por violencia de género

Al día siguiente, el jueves 20 de agosto, deberán declarar Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano, quien atendió a la joven en la institución de salud, y Miriam Josefina Garcia, empleada doméstica del imputado, quien asistió al lugar de los hechos instantes después de lo ocurrido.

En la misma jornada también comparecerá Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Arizaga y testigo de contexto. Se supo que la acompañó durante su internación y al recibir el alta médica.

Por último, para el lunes 31 de agosto se citó aMiriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima respectivamente.