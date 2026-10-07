Hasta qué día se mantienen las lluvias en el AMBA: expertos en meteorología prevén una seguidilla inestable

En sintonía con el organismo oficial, el portal especializado Meteored coincide en que el panorama se mantendrá gris y húmedo. Los especialistas de la plataforma prevén tres jornadas consecutivas con probabilidad de precipitaciones desde el arranque del jueves hasta el cierre del sábado inclusive, marcando probabilidades del 40% para el jueves, 60% para el viernes y elevándose al 80% durante el sábado, antes de dar paso a la tregua definitiva que se consolidará el domingo.