Hasta qué día se mantienen las lluvias en el AMBA: expertos en meteorología prevén una seguidilla inestable
El Servicio Meteorológico Nacional y el sitio Meteored tienen malas noticias para Buenos Aires, con varias jornadas consecutivas con lluvias.
Tras el paso de la violenta tormenta que castigó con granizo y ráfagas a la región central este miércoles, la gran pregunta entre los vecinos es cuándo se irán las lluvias. Según los especialistas en meteorología, el paraguas no podrá guardarse tan rápido: el alivio definitivo recién llegará recién hacia el fin de semana, dando paso a una mejora gradual a partir del domingo.
De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se extenderá durante varios días con marcas térmicas en descenso.
Lluvias en el AMBA: cómo sigue el clima según el SMN
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Jueves: Se esperan lluvias aisladas en la madrugada y lloviznas por la tarde. Habrá algunos breves pasajes de mejor tiempo con cielo nublado durante la mañana y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 18°C.
Viernes: El panorama continuará similar, con cielo mayormente nublado y lluvias aisladas hacia la tarde. Las marcas térmicas se moverán entre los 12°C y los 17°C.
Sábado: Será la jornada más complicada del tramo final, con precipitaciones intermitentes durante todo el día y temperaturas que irán de los 11°C a los 18°C.
Cuándo se van las lluvias y mejora el clima en Buenos Aires
El domingo, finalmente, regresará la estabilidad. El SMN anticipa el cese de las lluvias y el retorno del cielo mayormente nublado, con una amplitud térmica prevista entre los 13°C y los 19°C.
En sintonía con el organismo oficial, el portal especializado Meteored coincide en que el panorama se mantendrá gris y húmedo. Los especialistas de la plataforma prevén tres jornadas consecutivas con probabilidad de precipitaciones desde el arranque del jueves hasta el cierre del sábado inclusive, marcando probabilidades del 40% para el jueves, 60% para el viernes y elevándose al 80% durante el sábado, antes de dar paso a la tregua definitiva que se consolidará el domingo.
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