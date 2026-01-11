Héroe inesperado: un ministro de San Luis rescató a dos turistas que se iban a ahogar

Una situación límite se vivió en el Complejo El Talar, en San Luis, cuando una repentina crecida del arroyo Los Molles puso en riesgo la vida de varios turistas. Entre ellos, dos mujeres quedaron atrapadas por la fuerza del agua, una con una pierna aprisionada bajo una roca y en estado de shock. Lo que parecía una tragedia inminente tuvo un giro inesperado: el rescate fue encabezado por el propio ministro de Turismo provincial, Juan Álvarez Pinto, quien se encontraba en la zona de manera casual.