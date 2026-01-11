Héroe inesperado: un ministro de San Luis rescató a dos turistas que se iban a ahogar
El desborde del arroyo Los Molles sorprendió a un grupo de visitantes y dejó a dos mujeres atrapadas por la corriente.
Una situación límite se vivió en el Complejo El Talar, en San Luis, cuando una repentina crecida del arroyo Los Molles puso en riesgo la vida de varios turistas. Entre ellos, dos mujeres quedaron atrapadas por la fuerza del agua, una con una pierna aprisionada bajo una roca y en estado de shock. Lo que parecía una tragedia inminente tuvo un giro inesperado: el rescate fue encabezado por el propio ministro de Turismo provincial, Juan Álvarez Pinto, quien se encontraba en la zona de manera casual.
El dramático momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y mostró al funcionario ingresando al cauce del arroyo junto a otros presentes para socorrer a las víctimas.
Según relató el propio Álvarez Pinto en diálogo con FM La Bomba, todo ocurrió mientras realizaba una de sus rutinas habituales: "Había salido a pedalear como lo hago habitualmente y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo".
Al acercarse, el funcionario advirtió la magnitud del peligro y la desesperación de las personas afectadas: "La crecida había sorprendido a algunos turistas. Había dos señoras muy asustadas, desesperadas, en pánico. Vi que seguía lloviendo más arriba y que la crecida podía aumentar, así que me decidí y me metí, conociendo un poco el arroyo".
Una vez dentro del agua, el ministro logró llegar hasta donde se encontraban las mujeres y comprobó que una de ellas tenía una pierna atrapada entre las piedras: "Por suerte se tranquilizó, pudo liberarse y seguimos hasta una parte donde se sentaron a descansar. Después salimos, aunque el peligro seguía porque llovía cada vez más".
Gracias a la rápida intervención y al trabajo conjunto con otros turistas, ambas mujeres pudieron ser asistidas y retiradas del lugar sin lesiones de gravedad. El episodio dejó al descubierto la violencia que puede alcanzar la naturaleza en pocos minutos, pero también la valentía de una decisión que evitó una tragedia mayor.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario