Crece la expectativa por una posible visita del Papa León XIV a la Argentina

El vínculo entre Bokalic Iglic y el papa Francisco es de larga data. En 2010, cuando Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, fue quien lo consagró obispo auxiliar en una ceremonia realizada en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Años más tarde, en el último consistorio presidido por Francisco, el 7 de diciembre de 2024, fue designado cardenal.

Al recordar su relación con el pontífice argentino, Bokalic evocó una frase que marcó su camino pastoral: "Me envió a evangelizar a los pobres", remarcó, aludiendo a las palabras que le dedicó Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025.

Mientras la Santa Sede avanza en la organización de la agenda internacional de León XIV, la posibilidad de que el nuevo Papa pise suelo argentino comienza a tomar forma y genera expectativa en distintos sectores de la Iglesia y de la sociedad.