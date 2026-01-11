Crece la expectativa por una posible visita del Papa León XIV a la Argentina
El arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic, mantuvo un encuentro con el Sumo Pontífice en el Vaticano y dejó trascender que viajar al país.
Una reunión de alto contenido simbólico renovó la ilusión de una futura visita papal a la Argentina. El arzobispo de Santiago del Estero y primado del país, Vicente Bokalic Iglic, fue recibido en audiencia privada por el papa León XIV en el Vaticano, donde dialogaron durante unos treinta minutos y abordaron, entre otros temas, la posibilidad de un viaje del Pontífice a tierras argentinas.
Según informó el arzobispado santiagueño a través de un comunicado difundido por el portal religiondigital.org, Bokalic extendió formalmente la invitación y obtuvo una respuesta alentadora.
“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, señala el documento.
Como gesto de cercanía, el religioso argentino obsequió al Papa un poncho con los colores celeste y blanco, acompañado por cintas que representan a la bandera de Santiago del Estero. Allí, Bokalic conduce desde hace más de una década la arquidiócesis que en 2024, por decisión del papa Francisco, recuperó su carácter de iglesia primada de la Argentina, una distinción que durante 88 años había estado en manos de la arquidiócesis de Buenos Aires.
Durante el encuentro, el arzobispo pidió especialmente que, de concretarse la visita al país, el recorrido comience en Santiago del Estero. La solicitud se fundamenta en la profunda historia religiosa de la provincia, cuna de la primera santa argentina laica, María Antonia Paz y Figueroa —conocida como Mama Antula—, destacada figura de la espiritualidad ignaciana tras la expulsión de los jesuitas.
El vínculo entre Bokalic Iglic y el papa Francisco es de larga data. En 2010, cuando Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, fue quien lo consagró obispo auxiliar en una ceremonia realizada en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Años más tarde, en el último consistorio presidido por Francisco, el 7 de diciembre de 2024, fue designado cardenal.
Al recordar su relación con el pontífice argentino, Bokalic evocó una frase que marcó su camino pastoral: "Me envió a evangelizar a los pobres", remarcó, aludiendo a las palabras que le dedicó Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025.
Mientras la Santa Sede avanza en la organización de la agenda internacional de León XIV, la posibilidad de que el nuevo Papa pise suelo argentino comienza a tomar forma y genera expectativa en distintos sectores de la Iglesia y de la sociedad.
