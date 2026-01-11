Alerta sanitaria: crecen los casos de Gripe H3N2 y hay preocupación

Como consecuencia directa de este retroceso, comenzaron a reaparecer enfermedades que estaban prácticamente erradicadas. El especialista confirmó que ya se registran muertes por tos convulsa y que el sarampión volvió a circular en el país, encendiendo nuevas alarmas dentro del sistema de salud.

Ante este panorama, Atienza fue categórico en su mensaje final: “Hay que recuperar la tasa de vacunación” de manera urgente. Advirtió que sin una reacción rápida y coordinada, el país podría enfrentar en los próximos meses una combinación peligrosa de brotes de gripe, enfermedades prevenibles y un sistema sanitario cada vez más tensionado.