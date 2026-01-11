Alerta sanitaria: crecen los casos de Gripe H3N2 y hay preocupación
El médico Oscar Atienza advirtió sobre la expansión de una variante altamente contagiosa de la gripe y el preocupante retroceso en los niveles de vacunación infantil.
El sistema de salud enfrenta un escenario delicado de cara a los próximos meses. Así lo advirtió el médico y magíster en Administración de Servicios de Salud, Oscar Atienza, durante una entrevista en el programa Un domingo perfecto, que se emite por Splendid AM 990, donde trazó un diagnóstico inquietante sobre la evolución de la gripe y el deterioro de las coberturas de vacunación en el país.
Según explicó el especialista, en el hemisferio norte se observa un crecimiento acelerado de los casos de influenza H3N2, impulsado por una nueva variante identificada como “Clado K”, caracterizada por su alta capacidad de transmisión. Atienza alertó que cuando virus de estas características se propagan con tanta fuerza, los sistemas sanitarios comienzan a desbordarse y pierden capacidad de respuesta.
En ese contexto, adelantó que el impacto en Argentina podría sentirse con fuerza en las próximas semanas, coincidiendo con la llegada del otoño y las bajas temperaturas. “La H3N2 está incluida en la carta de vacunación; con vacunarse alcanza para cuidarse”, remarcó, y estimó que la ola de contagios “va a golpear en mayo”.
Más allá del riesgo inmediato por la gripe, el médico puso el foco en un problema estructural aún más grave: la caída sostenida de la cobertura de vacunas. Según detalló, las campañas de desinformación han provocado un retroceso que ya tiene consecuencias concretas en la salud pública. “La campaña de no vacunación la llevan adelante los antivacunas”, denunció, y sostuvo que estos grupos se fortalecen a partir de la difusión de noticias falsas.
Los datos sobre la situación infantil resultan especialmente preocupantes. Atienza informó que “la mitad de los niños no están vacunados para la papera” y que, en varias regiones del país, las tasas de cobertura de vacunas clave —como la triple viral y la bacteriana— descendieron por debajo del 60%, un nivel muy inferior al recomendado por los organismos sanitarios.
Como consecuencia directa de este retroceso, comenzaron a reaparecer enfermedades que estaban prácticamente erradicadas. El especialista confirmó que ya se registran muertes por tos convulsa y que el sarampión volvió a circular en el país, encendiendo nuevas alarmas dentro del sistema de salud.
Ante este panorama, Atienza fue categórico en su mensaje final: “Hay que recuperar la tasa de vacunación” de manera urgente. Advirtió que sin una reacción rápida y coordinada, el país podría enfrentar en los próximos meses una combinación peligrosa de brotes de gripe, enfermedades prevenibles y un sistema sanitario cada vez más tensionado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario