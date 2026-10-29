Histórico en CABA: aprueban el primer cementerio y crematorio público de mascotas
Así lo determinó la Legislatura porteña, al mismo tiempo que estableció la incorporación de contenidos obligatorios sobre protección animal en la educación.
La Legislatura porteña dio un paso significativo en materia de políticas públicas e higiene urbana al aprobar la creación del primer cementerio y servicio de cremación gratuito y estatal para animales de compañía en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa, que funcionará dentro del predio del Cementerio de la Chacarita, busca brindar una alternativa accesible y sanitaria para el destino final de las mascotas.
El paquete legislativo, impulsado por los diputados Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña (bloque Confianza y Desarrollo), cosechó un amplio consenso al ser sancionado de manera unánime con 56 votos afirmativos.
Infraestructura, costos regulados y control sanitario
El proyecto establece un esquema de tarifas sociales y contempla la gratuidad total del servicio para aquellas familias que acrediten situación de vulnerabilidad social.
Entre los aspectos normativos destacados de la nueva ley se encuentran:
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Espacio definido: La autoridad de aplicación determinará el sector específico dentro de la Chacarita donde operarán tanto las parcelas del cementerio como el horno crematorio.
Evaluación veterinaria obligatoria: Cada ingreso requerirá la intervención de un profesional veterinario que constatará y certificará las causas del deceso antes de autorizar la inhumación o cremación.
Prevención de riesgos ambientales: La medida busca erradicar la práctica de sepultar animales en plazas, parques o terrenos baldíos, una costumbre que representa riesgos para la salud pública por la eventual contaminación del suelo y los recursos hídricos.
Educación y concientización desde las aulas
A la par de la creación de la infraestructura para mascotas, los legisladores aprobaron una tercera norma complementaria que establece la obligatoriedad de dictar contenidos sobre protección, respeto y cuidado responsable de los animales en todos los niveles del sistema educativo de la Ciudad.
Con esta batería de medidas, la Ciudad de Buenos Aires busca responder a una demanda social creciente, ordenando el marco sanitario urbano y promoviendo la concientización sobre el bienestar animal desde la etapa escolar.
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