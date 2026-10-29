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Histórico en CABA: aprueban el primer cementerio y crematorio público de mascotas

Sociedad

Así lo determinó la Legislatura porteña, al mismo tiempo que estableció la incorporación de contenidos obligatorios sobre protección animal en la educación.

Histórico en CABA: aprueban el primer cementerio y crematorio público de mascotas.

Histórico en CABA: aprueban el primer cementerio y crematorio público de mascotas.

La Legislatura porteña dio un paso significativo en materia de políticas públicas e higiene urbana al aprobar la creación del primer cementerio y servicio de cremación gratuito y estatal para animales de compañía en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, que funcionará dentro del predio del Cementerio de la Chacarita, busca brindar una alternativa accesible y sanitaria para el destino final de las mascotas.

El paquete legislativo, impulsado por los diputados Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña (bloque Confianza y Desarrollo), cosechó un amplio consenso al ser sancionado de manera unánime con 56 votos afirmativos.

Infraestructura, costos regulados y control sanitario

El proyecto establece un esquema de tarifas sociales y contempla la gratuidad total del servicio para aquellas familias que acrediten situación de vulnerabilidad social.

Entre los aspectos normativos destacados de la nueva ley se encuentran:

  • Espacio definido: La autoridad de aplicación determinará el sector específico dentro de la Chacarita donde operarán tanto las parcelas del cementerio como el horno crematorio.

  • Evaluación veterinaria obligatoria: Cada ingreso requerirá la intervención de un profesional veterinario que constatará y certificará las causas del deceso antes de autorizar la inhumación o cremación.

  • Prevención de riesgos ambientales: La medida busca erradicar la práctica de sepultar animales en plazas, parques o terrenos baldíos, una costumbre que representa riesgos para la salud pública por la eventual contaminación del suelo y los recursos hídricos.

Educación y concientización desde las aulas

A la par de la creación de la infraestructura para mascotas, los legisladores aprobaron una tercera norma complementaria que establece la obligatoriedad de dictar contenidos sobre protección, respeto y cuidado responsable de los animales en todos los niveles del sistema educativo de la Ciudad.

Con esta batería de medidas, la Ciudad de Buenos Aires busca responder a una demanda social creciente, ordenando el marco sanitario urbano y promoviendo la concientización sobre el bienestar animal desde la etapa escolar.

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