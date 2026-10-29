Histórico en CABA: aprueban el primer cementerio y crematorio público de mascotas.

Espacio definido: La autoridad de aplicación determinará el sector específico dentro de la Chacarita donde operarán tanto las parcelas del cementerio como el horno crematorio.

Evaluación veterinaria obligatoria: Cada ingreso requerirá la intervención de un profesional veterinario que constatará y certificará las causas del deceso antes de autorizar la inhumación o cremación.

Prevención de riesgos ambientales: La medida busca erradicar la práctica de sepultar animales en plazas, parques o terrenos baldíos, una costumbre que representa riesgos para la salud pública por la eventual contaminación del suelo y los recursos hídricos.

Educación y concientización desde las aulas

A la par de la creación de la infraestructura para mascotas, los legisladores aprobaron una tercera norma complementaria que establece la obligatoriedad de dictar contenidos sobre protección, respeto y cuidado responsable de los animales en todos los niveles del sistema educativo de la Ciudad.

Con esta batería de medidas, la Ciudad de Buenos Aires busca responder a una demanda social creciente, ordenando el marco sanitario urbano y promoviendo la concientización sobre el bienestar animal desde la etapa escolar.