Se viene una nueva edición de La Noche de las Heladerías en Buenos Aires: cuándo y qué lugares adhieren

Paladar dulce

Si hay algo que le gusta al público local es el postre de sabores empalagosos, exhuberantes y cremosos. Cuando más chocolate y dulce de leche, mejor. La otra cara de la moneda es la revalorización de sabores clásicos como el sambayón o el pistacho, que "volvieron" a los cucuruchos después de décadas de ser considerados "de viejos".

Además, AFADHYA presentará un nuevo sabor para deleitar a los fanáticos del Helado Artesanal Argentino: el "Maní Split", que combinará una crema a base de maní tostado, veteado de dulce de leche con lajas de chocolate y cristales de sal.

"Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro. El Helado Artesanal argentino tiene una historia, una forma de elaboración e infinidad materias primas de calidad de nuestro territorio que forman su personalidad", explicó Maximiliano Maccarrone, Presidente de AFADHYA.

Durante el evento también se buscará conectar al público con la historia y tradición detrás del helado artesanal en el país, y las materias primas que evocan todas las regiones de Argentina y el trabajo de los maestros heladeros.

"Nuestro helado es una de las banderas culturales que se posiciona en el mundo como de los mejores. Es parte de nuestra identidad gastronómica. La Semana, y especialmente esta décima edición de La Noche de las Heladerías, son una oportunidad para compartirlo y seguir poniendo en valor todo lo que hay detrás de cada helado”, señaló.