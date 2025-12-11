Hizo que su hijo de 5 años manejara un cuatriciclo solo, lo filmó y subió el video a redes sociales
El padre del nene tiene 23 años y dijo que no está arrepentido. Fue sancionado por la Agencia de Seguridad Vial y le sacaron la licencia de conducir.
Un joven de 23 años dejó que su hijo de 5 manejara un cuatriciclo solo en una ruta de la provincia de Buenos Aires, lo filmó y subió el video a las redes sociales. La Agencia de Seguridad Vial (ANSV) logró identificarlo y le sacó la licencia de conducir.
En el primer video se ve al nene sin casco manejando el cuatriciclo solo en un descampado de tierra y haciendo trompos con el vehículo. Mientras tanto, su padre, identificado como Nahuel, lo grababa desde una moto estacionada en el lugar.
Un segundo video da cuenta de la imprudencia total del joven al dejar que el pequeño de tan solo 5 años maneje el cuatriciclo solo en una ruta, esta vez con un casco. El padre lo seguía a la par a bordo de una moto. La maniobra, según se llega a ver, duró varios kilómetros durante los cuales el nene incluso desvía la vista del camino para mirar a su papá, que iba detrás.
Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre del niño y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por su imprudencia deliberada.
Habló el padre del nene: "No estoy arrepentido"
El hombre, lejos de arrepentirse, realizó un descargo donde aseguró que "no está arrepentido" porque a su hijo "le gustan los fierros". "Si él es feliz, yo soy feliz con él", dijo el joven
“Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste”, sostuvo en diálogo con Telefé y agregó: “Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”.
“No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”, concluyó.
Desde la ANSV expresaron la indignación respecto al accionar del padre y a las imágenes difundidas: “El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública. Además, la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas”.
Y agregaron que los controles se llevan a cabo no solamente en calles, avenidas y rutas, sino también en Internet: “La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas”.
“Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”, advirtieron desde el organismo dirigido por Francisco Díaz Vega, el cual intervino de manera inmediata para desalentar estas conductas peligrosas que pueden tener consecuencias graves.
“Con estas medidas, la ANSV busca desalentar la publicación de este tipo de contenidos en redes sociales, donde la búsqueda de exposición suele derivar en conductas ilegales y de alto riesgo”, sostuvieron desde la ANSV.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario