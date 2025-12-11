Hizo que su hijo de 5 años manejara un cuatriciclo solo, lo filmó y subió el video a redes sociales

“Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste”, sostuvo en diálogo con Telefé y agregó: “Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”.

“No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”, concluyó.

Desde la ANSV expresaron la indignación respecto al accionar del padre y a las imágenes difundidas: “El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública. Además, la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas”.

Y agregaron que los controles se llevan a cabo no solamente en calles, avenidas y rutas, sino también en Internet: “La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas”.

“Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”, advirtieron desde el organismo dirigido por Francisco Díaz Vega, el cual intervino de manera inmediata para desalentar estas conductas peligrosas que pueden tener consecuencias graves.

“Con estas medidas, la ANSV busca desalentar la publicación de este tipo de contenidos en redes sociales, donde la búsqueda de exposición suele derivar en conductas ilegales y de alto riesgo”, sostuvieron desde la ANSV.