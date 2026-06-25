Horror en Castelar: confesó haber matado a su madre y la enterró en el fondo de la casa

De acuerdo a medios locales como Primer Plano, el hecho conmociona a la zona dado que, según testimonios de vecinos, la víctima “se desvivía” por su hijo, incluso después de ser detenido por el intento de asesinato de su progenitor.

En tanto, los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue para la realización de la autopsia y determinar la mecánica de muerte, mientras la División de Crimen Organizado de la Policía de la provincia de Buenos Aires quedó a cargo de los peritajes y del levantamiento de rastros en el lugar.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°1, a cargo de Javier Ghessi, y el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Morón, que imputarían al asesino confeso por homicidio calificado o agravado.