Horror en Castelar: confesó haber matado a su madre y la enterró en el fondo de la casa
Carlos Ignacio Costa Martínez, que se encontraba detenido por el intento de homicidio de su padre, le contó a un allegado que había cometido “una cagada” con su madre.
Un joven de 24 años que se encontraba detenido por el intento de asesinato de su padre terminó confesando que había matado a su madre y mediante una investigación se determinó que la había enterrado en el fondo de la casa ubicada en la ciudad de Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense.
El sujeto, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, le contó a un allegado que había cometido “una cagada” y su confesor hizo la denuncia formal, por lo que la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde encontraron el cadáver de la víctima tras una excavación realizada por personal de Bomberos.
Según confirmaron fuentes del caso, el horrendo hallazgo se produjo en la vivienda ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, esquina Giménez, de la mencionada localidad del Partido de Morón, donde los restos de Graciela Martínez, de 54 años y madre del homicida, estaban metidos en una bolsa de consorcio y enterrados en el fondo de la vivienda.
Costa Martínez, conocido en la zona con el apelativo de “Nacho”, como se indicó, estaba privado de su libertad en una comisaría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disposición del Juzgado Criminal y Correccional N°49, acusado del intento de homicidio de su padre.
De acuerdo a medios locales como Primer Plano, el hecho conmociona a la zona dado que, según testimonios de vecinos, la víctima “se desvivía” por su hijo, incluso después de ser detenido por el intento de asesinato de su progenitor.
En tanto, los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue para la realización de la autopsia y determinar la mecánica de muerte, mientras la División de Crimen Organizado de la Policía de la provincia de Buenos Aires quedó a cargo de los peritajes y del levantamiento de rastros en el lugar.
La causa quedó en manos de la Fiscalía N°1, a cargo de Javier Ghessi, y el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Morón, que imputarían al asesino confeso por homicidio calificado o agravado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario