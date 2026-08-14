Día del Niño: cuánto cuestan los juguetes más populares y qué aumento tuvieron en un año
Un relevamiento privado detalló cuánto cuestan los regalos para este Día del Niño. Conocé las opciones más elegidas, sus precios y el aumento interanual.
La elección de los regalos para el Día del Niño muestra una gran variedad de opciones y precios. Según un reciente informe de la consultora Focus Market, la evolución de los valores se ubicó por debajo de la inflación general, aunque los juguetes de franquicias populares registraron fuertes incrementos.
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¿Cuánto cuestan los juguetes tradicionales y qué aumento tuvieron?
Damián Di Pace explicó que los productos vinculados a marcas de alta demanda registran aumentos superiores debido al efecto de la novedad, como ocurre con los artículos de El Hombre Araña impulsados por su nueva película. Las variaciones interanuales de los artículos físicos más populares son:
- Auto control remoto Spider: pasó de $12.990 en 2025 a $21.000 este año, registrando una fuerte suba del 62%.
- Muñeca sirena: subió de $9.869 a $12.800, lo que representa un aumento del 30%.
- Carpa infantil: varió de $24.000 a $28.000, marcando un incremento del 17%.
- Bicicleta R/12: aumentó de $108.400 a $125.000, anotando una suba del 15%.
- Bebe Llora: su precio actual es de $66.200 frente a los $60.000 del año pasado, un alza del 10%.
- Valija Accesorios Pelo: registró una leve suba del 3%, ubicándose en $33.992.
- Curiosamente, algunos artículos como el Juego de memoria ($19.620) y el Monopatín Spider ($38.500) mostraron una leve caída del 1% en su valor interanual.
Los juguetes electrónicos más pedidos para el Día del Niño
La tecnología continúa pisando muy fuerte entre las preferencias de los más chicos. Los valores promedio relevados durante este mes reflejan que las familias deben destinar un presupuesto mayor para estas alternativas:
- Walkie Talkies recargables (alcance hasta 3 km): $34.900.
- Smartwatch infantil con cámara y juegos: $49.900.
- Auto a control remoto 4x4 todoterreno: $59.900.
- Drone infantil plegable con cámara HD: $79.900.
- Robot programable interactivo (STEM): $109.900.
El boom de los videojuegos y sus precios en dólares
Elegidos por un 24% de los niños encuestados, los videojuegos se consolidan como los grandes protagonistas del mercado actual. Dentro de este inmenso universo digital, conviven alternativas gratuitas y títulos de primer nivel:
- Juegos gratuitos: El ranking de los títulos más descargados está liderado por Roblox, seguido por Fortnite, Brawl Stars y Stumble Guys.
- Juegos pagos: Los lanzamientos más requeridos son EA SPORTS FC 26, Minecraft, Mario Kart World y Marvel's Spider-Man 2. Para acceder a las ediciones estándar de estos juegos, las familias deben calcular un precio promedio de entre 60 y 70 dólares.
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