Aseguran que el triple femicidio de Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Según informó el canal de noticias TN, los investigadores siguen una pista narco. Las fuerzas de seguridad buscaban a un presunto jefe narco y a los autores materiales del hecho.

Qué dicen los primeros datos de la autopsia de las chicas asesinadas en Florencio Varela

Según detalló el periodista Paulo Kablan en C5N, el informe indica que las chicas fueron "asesinadas en distintos momentos" y que los cadáveres presentan "signos que podrían evidenciar tortura". El estudio preliminar indica como "data de muerte de cuatro días", entre "viernes a la medianoche y madrugada del sábado".

En tanto, en el detalle de cada víctima, según explicó el periodista, "una de las mujeres tiene hundimiento craneano, otra corte en el abdomen post mortem y otras cortes y golpes, y quisieron quemarla, y cortaron manos y dedos".