Se hizo pasar por médica y trabajó durante meses en dos hospitales de Chaco: la denunciaron y se escapó
Las autoridades a revisar sus datos y confirmaron que la matrícula correspondía a un médico varón, que trabajaba en el sector privado.
Una mujer fue denunciada en Chaco por ejercicio ilegal de la medicina después de que las autoridades de uno de los hospitales en los que trabajaba alertaran su falta de capacitación e investigaran sobre su formación.
De acuerdo con lo indicado por el director de la división territorial de la provincia, la sospechosa realizaba tareas como “médica” de guardia utilizando una matrícula profesional que no le pertenecía.
La denuncia radicada en la Comisaría de Machagai, la realizó Orlando Di Nubila luego de una consulta ante el Ministerio de Salud Pública que permitió confirmar la irregularidad. La investigación determinó que el número de matrícula exhibido por la sospechosa corresponde, en realidad, a un médico varón.
La mujer, quien hasta el momento no fue localizada, ejercía la medicina en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. En ambos nosocomios cumplía tareas de guardias. Di Nubila explicó que la mujer fue “contratada para realizar una guardia activa, pero que el resto del personal se dio cuenta que le faltaba mucha capacitación”.
El denunciante contó que fueron sus mismos compañeros los que alertaron que “le faltaba mucha capacitación”. “Ella incluso estuvo involucrada en la Copa Indunor, donde hubo incidentes en la cancha, y ahí las enfermeras notaron su falta de capacitación porque ellas tuvieron que hacer suturas”, relató a Diario Chaco.
A partir de estos hechos y otras dudas, comprobaron que el DNI de la mujer no coincidía con la matrícula utilizada, por lo que realizó la denuncia penal ante la Policía por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Según el mismo portal local, el director sostuvo que la sospechosa habría estado empleando la matrícula ajena desde agosto del año pasado y que “aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran”.
El director dijo que la sospechosa trabajó en el ámbito de la salud desde agosto del año pasado y que actualmente no saben donde está: “Ella aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran”.
“Llegó a firmar nueve partidas de defunción, ósea que la mujer atendió a personas que terminaron falleciendo, con su firma y sello, pero la matrícula de otro”, indicó Di Nubila.
“Sabemos que en Sáenz Peña cuidaba a pacientes de forma domiciliarias. Aparentemente allá se hacía ver como una enfermera conocida”, agregó.
Como parte de la evidencia, se presentaron fotocopias certificadas de registros electrónicos, libros de guardia y derivaciones al Hospital 4 de Junio, todos documentos que contaban con su firma y sello.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, bajo la dirección del Dr. Marcelo Soto, quien dispuso avanzar con las medidas legales correspondientes por presunta usurpación de títulos y honores.
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