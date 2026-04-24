Se hizo pasar por médica y trabajó durante meses en dos hospitales de Chaco: la denunciaron y se escapó

El denunciante contó que fueron sus mismos compañeros los que alertaron que “le faltaba mucha capacitación”. “Ella incluso estuvo involucrada en la Copa Indunor, donde hubo incidentes en la cancha, y ahí las enfermeras notaron su falta de capacitación porque ellas tuvieron que hacer suturas”, relató a Diario Chaco.

A partir de estos hechos y otras dudas, comprobaron que el DNI de la mujer no coincidía con la matrícula utilizada, por lo que realizó la denuncia penal ante la Policía por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Según el mismo portal local, el director sostuvo que la sospechosa habría estado empleando la matrícula ajena desde agosto del año pasado y que “aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran”.

El director dijo que la sospechosa trabajó en el ámbito de la salud desde agosto del año pasado y que actualmente no saben donde está: “Ella aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran”.

“Llegó a firmar nueve partidas de defunción, ósea que la mujer atendió a personas que terminaron falleciendo, con su firma y sello, pero la matrícula de otro”, indicó Di Nubila.

“Sabemos que en Sáenz Peña cuidaba a pacientes de forma domiciliarias. Aparentemente allá se hacía ver como una enfermera conocida”, agregó.

Como parte de la evidencia, se presentaron fotocopias certificadas de registros electrónicos, libros de guardia y derivaciones al Hospital 4 de Junio, todos documentos que contaban con su firma y sello.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, bajo la dirección del Dr. Marcelo Soto, quien dispuso avanzar con las medidas legales correspondientes por presunta usurpación de títulos y honores.