Horror en Chaco: una joven y cuatro nenes murieron en un incendio y detuvieron a la pareja de la víctima

Profesionales médicos examinaron a Ávalos y le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. El informe consignó “signo de escoriación en forma de lazo en zona cervical, lesiones múltiples por agresión por contusión y signo de posible intoxicación con drogas”. Tras la atención, quedó bajo custodia policial.

El fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y del médico policial. Los exámenes detectaron que los tres menores encontrados dentro de la vivienda presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Rocío Aranda, se constató una “escoriación en la región lumbar”, mientras que el bebé de seis meses tenía “livideces en las zonas del cuello y dorsal”. La Fiscalía ordenó autopsias para todas las víctimas.

Durante las pericias, los especialistas secuestraron tres celulares, un cuchillo tipo tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas que también serían similares a sangre.

Personal de la División Bomberos de Sáenz Peña trabajó en el lugar y trasladó los cuerpos a la morgue judicial de esa ciudad. El fiscal Valero ordenó la aprehensión del principal sospechoso, señalado como presunto autor. La causa se caratuló inicialmente como supuesto homicidio y el detenido será alojado en la Comisaría de Machagai.