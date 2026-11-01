Horror en Chaco: una joven y cuatro nenes murieron en un incendio y detuvieron a la pareja de la víctima
Los tres de los menores fallecidos dentro de una vivienda presentaban cortes, entre ellos había un bebé. La Justicia investiga a la pareja de la joven.
Una joven de 22 años y cuatro nenes de entre seis meses y cinco años fallecieron durante un incendio registrado este domingo por la mañana en una vivienda del barrio Matadero, en Quitilipi, provincia de Chaco. La pareja de la muchacha, de 25 años, quedó detenida y a disposición de la Justicia.
El episodio trascendió cerca de las 6, cuando efectivos policiales arribaron a una casa ubicada en inmediaciones de Islas Malvinas al 1200. La construcción presentaba sectores de madera y nylon, y parte de su estructura estaba en llamas.
En el sitio, los uniformados hallaron a un hombre identificado como Alberto Luis Ávalos, tendido en el piso e inconsciente. También encontraron a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna; ambos carecían de conocimiento y fueron llevados en ambulancia al hospital local.
Dentro del inmueble, los policías descubrieron los cuerpos de cuatro personas. Dos menores estaban en un sector de madera y nylon, mientras que una mujer y una nena se encontraban en otra habitación. Un médico constató los decesos en el lugar.
Las víctimas fueron Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; y sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4. Los dos niños eran hijos de M.A., hermana de Rocío, quien reside a pocos metros. El quinto menor era Bernardo Ávalos, de seis meses e hijo de Rocío. El bebé ingresó al hospital sin signos vitales.
Profesionales médicos examinaron a Ávalos y le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. El informe consignó “signo de escoriación en forma de lazo en zona cervical, lesiones múltiples por agresión por contusión y signo de posible intoxicación con drogas”. Tras la atención, quedó bajo custodia policial.
El fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y del médico policial. Los exámenes detectaron que los tres menores encontrados dentro de la vivienda presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Rocío Aranda, se constató una “escoriación en la región lumbar”, mientras que el bebé de seis meses tenía “livideces en las zonas del cuello y dorsal”. La Fiscalía ordenó autopsias para todas las víctimas.
Durante las pericias, los especialistas secuestraron tres celulares, un cuchillo tipo tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas que también serían similares a sangre.
Personal de la División Bomberos de Sáenz Peña trabajó en el lugar y trasladó los cuerpos a la morgue judicial de esa ciudad. El fiscal Valero ordenó la aprehensión del principal sospechoso, señalado como presunto autor. La causa se caratuló inicialmente como supuesto homicidio y el detenido será alojado en la Comisaría de Machagai.
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