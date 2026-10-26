Tragedia en Chaco: hallaron muertos a tres nenes de 4 y 5 años en una laguna

La búsqueda dio un giro determinante cuando un testigo advirtió haber observado movimientos sospechosos cerca de una laguna de la zona. Hacia la noche, las cuadrillas concentraron las tareas de rescate en el espejo de agua, donde finalmente se produjo el desgarrador hallazgo de los tres cuerpos.

Conmoción en Chaco: la investigación judicial y el rol de las autopsias

Tras la confirmación del deceso de los tres pequeños, la causa quedó bajo la órbita del Equipo de Investigación Fiscal N° 3, conducido por la fiscal Gabriela Rafart Anton, quien dispuso las primeras pericias para reconstruir la mecánica de la tragedia.

Estudios forenses: La fiscalía ordenó el traslado inmediato de los cuerpos para la realización de las autopsias de rigor, cuyos resultados serán determinantes para precisar las causas exactas de la muerte.

Líneas de investigación: Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y buscan determinar cómo los nenes llegaron al predio de la laguna y qué ocurrió durante el lapso en el que permanecieron alejados de la vivienda.

Por el momento, la causa penal se encuentra en etapa de instrucción preliminar a la espera de los informes periciales y testimoniales para deslindar posibles responsabilidades.