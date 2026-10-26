Tragedia en Chaco: hallaron muertos a tres nenes de 4 y 5 años en una laguna
Los menores eran dos hermanos y su primo, quienes eran intensamente buscados desde la tarde del domingo cuando salieron de su casa.
Una profunda conmoción sacude a la provincia de Chaco. Tres niños de 4 y 5 años que eran intensamente buscados desde la tarde del domingo fueron encontrados sin vida en el interior de una laguna en la localidad de Corzuela. Las víctimas eran integrantes de una misma familia: dos hermanos y su primo.
Los menores fueron identificados por las autoridades locales como Bairon Sebastián Valdez (5), su hermano Román Bautista Valdez (4) y el primo de ambos, Josué Cáceres (4).
De acuerdo con los datos recabados por las fuerzas de seguridad y medios locales como Radio Mocovi, el dramático episodio comenzó a gestarse durante la tarde del domingo.
El padre de los dos hermanos Valdez había viajado temporalmente a otra localidad para asistir a un familiar con problemas de salud, dejando a los niños al cuidado de su suegra. Al regresar al domicilio cerca de las 19:30, el hombre fue notificado de que los tres nenes habían salido de la vivienda y se desconocía su paradero.
Ante la denuncia formal, efectivos de la Comisaría de Corzuela iniciaron un despliegue de rastrillajes en distintos sectores del municipio con la colaboración directa de familiares y vecinos.
La búsqueda dio un giro determinante cuando un testigo advirtió haber observado movimientos sospechosos cerca de una laguna de la zona. Hacia la noche, las cuadrillas concentraron las tareas de rescate en el espejo de agua, donde finalmente se produjo el desgarrador hallazgo de los tres cuerpos.
Conmoción en Chaco: la investigación judicial y el rol de las autopsias
Tras la confirmación del deceso de los tres pequeños, la causa quedó bajo la órbita del Equipo de Investigación Fiscal N° 3, conducido por la fiscal Gabriela Rafart Anton, quien dispuso las primeras pericias para reconstruir la mecánica de la tragedia.
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Estudios forenses: La fiscalía ordenó el traslado inmediato de los cuerpos para la realización de las autopsias de rigor, cuyos resultados serán determinantes para precisar las causas exactas de la muerte.
Líneas de investigación: Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y buscan determinar cómo los nenes llegaron al predio de la laguna y qué ocurrió durante el lapso en el que permanecieron alejados de la vivienda.
Por el momento, la causa penal se encuentra en etapa de instrucción preliminar a la espera de los informes periciales y testimoniales para deslindar posibles responsabilidades.
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