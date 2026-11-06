Horror en Chivilcoy: internaron a una beba de nueve meses y su mamá denunció a su padre por abuso sexual

"Los niños no se tocan. Los niños se cuidan, se les da un abrazo, se los lleva a la escuela, se les dice que se los ama", remarcó la madre en una serie de grabaciones denunciando el abuso sexual intrafamiliar.

Durante la evaluación en la guardia del hospital los médicos descartaron que la menor haya sufrido un abuso con penetración pero sí quedó en evidencia la posiblidad de actos indebidos de naturaleza sexual.

Además de llevar a su hija a la guardia, donde quedó internada en observación, la mujer radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Chivilcoy y ya interviene la fiscalía correspondiente en el caso.

La causa recayó en el Juzgado de Paz de Chivilcoy, a cargo del Dr. Eduardo Javier María Banchero, desde donde se dispuso una orden de restricción perimetral contra el acusado.

La madre de la beba lamentó que la orden judicial sólo dura cinco días y atañe a la pequeña y no al resto de sus hermanitos.

El caso provocó la indignación de un grupo de vecinos de Chivilcoy que convocaron a una marcha el jueves de esta semana.