Horror en Chivilcoy: internaron a una beba de nueve meses y su mamá denunció a su padre por abuso sexual
La mujer planteó que su pareja había atacado sexualmente a la nena tras notar una inflamación y un enrojecimiento en la zona genital de la pequeña.
Una mujer de la localidad bonaerense de Chivilcoy denunció al padre de su hija de nueve meses por el supuesto abuso sexual de la nena, que quedó internada en un hospital tras desarrollar una inflamación y enrojecimiento anómalos en la zona genital.
La madre llevó a su beba al Hospital Municipal de Chivilcoy tras notar el estado en el que estaba. En la guardia los médicos confirmaron que la pequeña había sufrido tocamientos que habían provocado una infección en sus partes íntimas.
En seguida se le suministró una medicación preventiva para evitar infecciones de transmisión sexual, según contó la madre de la beba en un video que se hizo viral esta semana.
Medios locales, como La Razón de Chivilcoy, citaron el testimonio de la mujer en el video para reportar que antes de ir a la guardia ella confrontó al padre de la beba, que no supo explicar el estado en el que estaba su hija.
En vez, el hombre se retiró del hogar familiar, lo que no hizo más que acrecentar los temores de la madre, que decidió llevar a la guardia a su beba.
"Los niños no se tocan. Los niños se cuidan, se les da un abrazo, se los lleva a la escuela, se les dice que se los ama", remarcó la madre en una serie de grabaciones denunciando el abuso sexual intrafamiliar.
Durante la evaluación en la guardia del hospital los médicos descartaron que la menor haya sufrido un abuso con penetración pero sí quedó en evidencia la posiblidad de actos indebidos de naturaleza sexual.
Además de llevar a su hija a la guardia, donde quedó internada en observación, la mujer radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Chivilcoy y ya interviene la fiscalía correspondiente en el caso.
La causa recayó en el Juzgado de Paz de Chivilcoy, a cargo del Dr. Eduardo Javier María Banchero, desde donde se dispuso una orden de restricción perimetral contra el acusado.
La madre de la beba lamentó que la orden judicial sólo dura cinco días y atañe a la pequeña y no al resto de sus hermanitos.
El caso provocó la indignación de un grupo de vecinos de Chivilcoy que convocaron a una marcha el jueves de esta semana.
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