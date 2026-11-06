Villa 31: murieron dos hermanos de 2 y 5 años en un incendio
El fuego se desató en una vivienda del sector Güemes y los vecinos intentaron combatir las llamas mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.
Una tragedia conmocionó a la Villa 31 de Retiro: dos hermanos de 2 y 5 años murieron durante un incendio que se desató el jueves en una vivienda del barrio. En medio de la desesperación, los vecinos intentaron sofocar las llamas, mientras que los bomberos habrían encontrado dificultades para acceder al lugar con las autobombas.
El siniestro ocurrió en el sector Güemes y, de acuerdo con las primeras informaciones, se habría originado por un desperfecto en la instalación eléctrica. El fuego se propagó con rapidez por la vivienda y los dos chicos quedaron atrapados en el interior. La madre intentó ingresar para rescatarlos, pero no pudo hacerlo debido a la intensidad del incendio.
Mientras tanto, habitantes de la zona se organizaron para intentar contener el avance de las llamas con los recursos que tenían a disposición. Las imágenes registradas por los propios vecinos expusieron la magnitud del siniestro y la desesperación de quienes procuraban auxiliar a la familia en medio de una escena dramática.
Cómo se originó el incendio en la Villa 31
Las primeras informaciones señalaron que el fuego podría haberse iniciado por un desperfecto eléctrico, aunque las causas deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente. La propagación de las llamas y la proximidad entre las construcciones agravaron el escenario y generaron una densa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos del barrio.
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