Villa 31: murieron dos hermanos de 2 y 5 años en un incendio

El siniestro ocurrió en el sector Güemes y, de acuerdo con las primeras informaciones, se habría originado por un desperfecto en la instalación eléctrica. El fuego se propagó con rapidez por la vivienda y los dos chicos quedaron atrapados en el interior. La madre intentó ingresar para rescatarlos, pero no pudo hacerlo debido a la intensidad del incendio.