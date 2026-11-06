El papa León XIV reconoció que al visitar la Argentina rinde homenaje al papa Francisco: "Voy con alegría"

Como se sabe, el Pontífice arribará a la Ciudad de Buenos el domingo próximo para permanecer en nuestro país durante cuatro días, con una agenda de actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales que incluirá la capital argentina, Córdoba y Luján.

Cronograma oficial de actividades del papa León XIV en la Argentina

La agenda oficial contempla múltiples encuentros institucionales, celebraciones masivas y visitas a distintos puntos estratégicos del país:

Domingo 8 de noviembre (llegada y encuentros oficiales)

16:30: Aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery.

Homenaje inicial: Ofrenda floral frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín).

Reunión en Casa Rosada: Encuentro bilateral con el presidente Javier Milei.

18:30: Discurso oficial ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Así espera Buenos Aires al papa León XIV.

Lunes 9 de noviembre (jornada nacional de feriado)

9:15: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

11:30: Celebración de una masiva misa en el Monumento de los Españoles (Palermo).

16:10: Encuentro con el mundo laboral, sindicalistas, empresarios y referentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), Puerto Madero.

17:30: Reunión interreligiosa con líderes de comunidades cristianas y otras religiones en el Palacio San Martín.

18:45: Celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre (visita a Córdoba y feriado en CABA)

7:30: Despegue hacia la provincia de Córdoba (llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).

10:00: Misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

15:15: Encuentro pastoral con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

20:15: Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles (Palermo, CABA). (Nota: Esta jornada cuenta con feriado exclusivo en CABA y Córdoba)

Miércoles 11 de noviembre (despedida y feriado en provincia de Buenos Aires)