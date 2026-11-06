El papa León XIV reconoció que al visitar la Argentina rinde homenaje al papa Francisco: "Voy con alegría"
El Sumo Pontífice así lo aseguró durante el vuelo que lo trajo a Sudamérica con una primera escala en Uruguay, donde ya se encuentra.
Como se sabe, el papa León XIV arribó en la tarde de este viernes Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, para dar comienzo en Uruguay a su primera gira apostólica por Sudamérica, que incluye ese país, la Argentina y Perú.
Durante la ceremonia central que se lleva a cabo en la Plaza Independencia de la capital uruguaya, dijo que “desde este primer encuentro deseo llegar el saludo a todos los uruguayos donde sea que se encuentren”.
“Durante estos días podré acercarme a su historia”, expresó el Sumo Pontífice ante las autoridades y los fieles que participaron de la recepción, manifestando su intención de conocer más sobre el país durante los próximos días y señaló.
Homenaje al papa Francisco
Durante el vuelo que lo trajo a tierras sudamericanas, León XIV respondió numerosas preguntas de decenas de periodistas que a acompañaban a la delegación vaticana, entre ellas una relacionada con el papa Francisco y la Argentina.
En el viaje, un periodista le preguntó: “¿Es un homenaje a Francisco que viaje a la Argentina?”, a lo que el Papa respondió taxativamente: “Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”, subrayó.
Como se sabe, el Pontífice arribará a la Ciudad de Buenos el domingo próximo para permanecer en nuestro país durante cuatro días, con una agenda de actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales que incluirá la capital argentina, Córdoba y Luján.
Cronograma oficial de actividades del papa León XIV en la Argentina
La agenda oficial contempla múltiples encuentros institucionales, celebraciones masivas y visitas a distintos puntos estratégicos del país:
Domingo 8 de noviembre (llegada y encuentros oficiales)
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16:30: Aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery.
Homenaje inicial: Ofrenda floral frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín).
Reunión en Casa Rosada: Encuentro bilateral con el presidente Javier Milei.
18:30: Discurso oficial ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (jornada nacional de feriado)
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9:15: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.
11:30: Celebración de una masiva misa en el Monumento de los Españoles (Palermo).
16:10: Encuentro con el mundo laboral, sindicalistas, empresarios y referentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), Puerto Madero.
17:30: Reunión interreligiosa con líderes de comunidades cristianas y otras religiones en el Palacio San Martín.
18:45: Celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con obispos en el Arzobispado.
Martes 10 de noviembre (visita a Córdoba y feriado en CABA)
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7:30: Despegue hacia la provincia de Córdoba (llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).
10:00: Misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
15:15: Encuentro pastoral con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
20:15: Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles (Palermo, CABA). (Nota: Esta jornada cuenta con feriado exclusivo en CABA y Córdoba)
Miércoles 11 de noviembre (despedida y feriado en provincia de Buenos Aires)
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8:00: Visita institucional al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (Villa Devoto).
10:00: Misa central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal centro de peregrinación del país. (Jornada con feriado exclusivo en la Provincia de Buenos Aires)
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13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa a su partida hacia Lima programada para las 14:00
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