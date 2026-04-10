Horror en Lanús: encontraron un feto en un balde a la vera del Riachuelo
Un vecino de Villa Diamante, en el partido de Lanús, reportó el horrible hallazgo de un feto humano en un balde junto al río. La Policía no localizó a la madre.
Un residente de la localidad de Villa Diamante, en el partido de Lanús, reportó este viernes el horrible hallazgo de lo que parecía ser restos orgánicos dentro de un balde a la vera del Riachuelo. Personal del SAME se presentó en el lugar y se confirmó que se trataba de un feto humano.
La llamada al 911 entró durante la mañana del viernes, cuando un hombre de unos 40 años reportó el extraño hallazgo a pocos metros de la parada de colectivos ubicada cerca de las calles Carlos Pellegrini y José María Moreno.
En seguida se acercó una patrulla de la Policía que andaba por la zona y confirmaron de qué se trataba, y personal del SAME cofifrmó que el feto era de sexo femenino, y que no tenía signos vitales.
En el operativo participó personal de la Comisaría Quinta de Lanús y fuentes policiales informaron luego que el feto estaba adentro de un balde de plástico que alguien había dejado cerca de la para de colectivos.
Tras la confirmación de lo ocurrido se abrió una causa que quedó en manos de la fiscal María Wilhelm, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Avellaneda-Lanús, especializada en violencia familiar y de género, informó Infobae.
La fiscalía ordenó preservar la zona para buscar indicios de lo ocurrido.
El caso salió a la luz poco más de dos semanas después de que la Justicia de Córdoba comenzara a investigar el hallazgo de otro feto humano abandonado en un balde en la ciudad de Deán Funes.
El hecho ocurrió sobre la calle Zanichelli, a pocos metros de la Plaza San Martín, cuando recolectores de residuos, en plena jornada laboral, detectaron el recipiente al manipular bolsas de basura del sector según dio a conocer el medio Mira el Norte.
Ante la escena, los trabajadores dieron aviso inmediato a la Policía, que procedió a delimitar el área para resguardar el lugar y facilitar las tareas de los peritos.
El operario que realizó el descubrimiento fue trasladado a una dependencia policial para prestar declaración, con el objetivo de establecer en qué punto del recorrido se recolectó el frasco o si había sido descartado directamente allí.
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