Horror en Lanús: encontraron un feto en un balde a la vera del Riachuelo

La fiscalía ordenó preservar la zona para buscar indicios de lo ocurrido.

El caso salió a la luz poco más de dos semanas después de que la Justicia de Córdoba comenzara a investigar el hallazgo de otro feto humano abandonado en un balde en la ciudad de Deán Funes.

El hecho ocurrió sobre la calle Zanichelli, a pocos metros de la Plaza San Martín, cuando recolectores de residuos, en plena jornada laboral, detectaron el recipiente al manipular bolsas de basura del sector según dio a conocer el medio Mira el Norte.

Ante la escena, los trabajadores dieron aviso inmediato a la Policía, que procedió a delimitar el área para resguardar el lugar y facilitar las tareas de los peritos.

El operario que realizó el descubrimiento fue trasladado a una dependencia policial para prestar declaración, con el objetivo de establecer en qué punto del recorrido se recolectó el frasco o si había sido descartado directamente allí.