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Macabro hallazgo en Deán Funes: encontraron un feto en un frasco en plena vía pública

Sociedad

El hallazgo se produjo mientras empleados municipales realizaban tareas de recolección. Intervino la Policía y peritos trabajan en el lugar.

Macabro hallazgo en Deán Funes: encontraron un feto en un frasco en plena vía pública

Un fuerte impacto generó en la mañana de este miércoles el hallazgo de un feto dentro de un frasco en la ciudad de Deán Funes, en la provincia de Córdoba, situación que conmocionó a los vecinos de la zona.

El hecho ocurrió sobre la calle Zanichelli, a pocos metros de la Plaza San Martín, cuando recolectores de residuos, en plena jornada laboral, detectaron el recipiente al manipular bolsas de basura del sector según dio a conocer el medio Mira el Norte.

Ante la escena, los trabajadores dieron aviso inmediato a la Policía, que procedió a delimitar el área para resguardar el lugar y facilitar las tareas de los peritos.

El operario que realizó el descubrimiento fue trasladado a una dependencia policial para prestar declaración, con el objetivo de establecer en qué punto del recorrido se recolectó el frasco o si había sido descartado directamente allí.

Por el momento, las autoridades judiciales mantienen total reserva y no emitieron información oficial debido a la delicadeza del caso. En paralelo, comenzaron a circular distintas hipótesis, que incluyen desde un posible aborto clandestino hasta la posibilidad de que se trate de material biológico perteneciente a una antigua colección médica o académica.

Embed - Zona News on Instagram: "MACABRO Durante la mañana de este miércoles el hallazgo de un feto dentro de un frasco causó estupor entre los vecinos de la ciudad de Deán Funes. El episodio tuvo lugar sobre la calle Zanichelli, a metros de la Plaza San Martín. Allí, en plena jornada laboral, recolectores de residuos encontraron el recipiente mientras manipulaban las bolsas de basura del sector. Tras el impactante descubrimiento, los operarios se comunicaron de inmediato con la Policía, que decidió acordonar la zona para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos. El trabajador que encontró el recipiente fue trasladado a la sede policial para brindar su declaración testimonial, paso clave para intentar determinar en qué punto exacto del recorrido fue recolectado el frasco o si fue descartado directamente en ese lugar. Hasta el momento, las autoridades judiciales han mantenido un estricto hermetismo y evitaron brindar declaraciones oficiales debido a la sensibilidad del caso, mientras que circulan diversas hipótesis que van desde un posible aborto clandestino hasta el descarte de material biológico que podría haber pertenecido a una antigua colección médica o académica. Más noticias en zonanews.com.ar ____________________________________________________________ #feto #DeanFunes #Córdoba"
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