Macabro hallazgo en Deán Funes: encontraron un feto en un frasco en plena vía pública

Embed - Zona News on Instagram: "MACABRO Durante la mañana de este miércoles el hallazgo de un feto dentro de un frasco causó estupor entre los vecinos de la ciudad de Deán Funes. El episodio tuvo lugar sobre la calle Zanichelli, a metros de la Plaza San Martín. Allí, en plena jornada laboral, recolectores de residuos encontraron el recipiente mientras manipulaban las bolsas de basura del sector. Tras el impactante descubrimiento, los operarios se comunicaron de inmediato con la Policía, que decidió acordonar la zona para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos. El trabajador que encontró el recipiente fue trasladado a la sede policial para brindar su declaración testimonial, paso clave para intentar determinar en qué punto exacto del recorrido fue recolectado el frasco o si fue descartado directamente en ese lugar. Hasta el momento, las autoridades judiciales han mantenido un estricto hermetismo y evitaron brindar declaraciones oficiales debido a la sensibilidad del caso, mientras que circulan diversas hipótesis que van desde un posible aborto clandestino hasta el descarte de material biológico que podría haber pertenecido a una antigua colección médica o académica. Más noticias en zonanews.com.ar ____________________________________________________________ #feto #DeanFunes #Córdoba"

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