Macabro hallazgo en Deán Funes: encontraron un feto en un frasco en plena vía pública
El hallazgo se produjo mientras empleados municipales realizaban tareas de recolección. Intervino la Policía y peritos trabajan en el lugar.
Un fuerte impacto generó en la mañana de este miércoles el hallazgo de un feto dentro de un frasco en la ciudad de Deán Funes, en la provincia de Córdoba, situación que conmocionó a los vecinos de la zona.
El hecho ocurrió sobre la calle Zanichelli, a pocos metros de la Plaza San Martín, cuando recolectores de residuos, en plena jornada laboral, detectaron el recipiente al manipular bolsas de basura del sector según dio a conocer el medio Mira el Norte.
Ante la escena, los trabajadores dieron aviso inmediato a la Policía, que procedió a delimitar el área para resguardar el lugar y facilitar las tareas de los peritos.
El operario que realizó el descubrimiento fue trasladado a una dependencia policial para prestar declaración, con el objetivo de establecer en qué punto del recorrido se recolectó el frasco o si había sido descartado directamente allí.
Por el momento, las autoridades judiciales mantienen total reserva y no emitieron información oficial debido a la delicadeza del caso. En paralelo, comenzaron a circular distintas hipótesis, que incluyen desde un posible aborto clandestino hasta la posibilidad de que se trate de material biológico perteneciente a una antigua colección médica o académica.
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