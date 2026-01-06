Abrieron en Palermo el "primer gimnasio facial de la Argentina" y es viral por las reacciones en las redes
"Sí, porque la cara también se entrena", dice un joven en un video que se volvió viral y generó muchas burlas en las redes sociales.
El último tiempo, el barrio porteño de Palermo y sus locales, principalmente gastronómicos, han sido blanco de todo tipo de virales por sus curiosas ofertas, y esta vez allí fue que se instaló el "primer gimnasio facial" de la Argentina, lo que motivó nuevas burlas.
Fue a partir de un video de un cliente que la llamativa y novedosa propuesta llegó a Twitter, donde los usuarios se despacharon con cargadas de todo tipo.
"Acompañame a entrenar la cara en el primer gimnasio facial de Argentina. Sí, porque la cara también se entrena", arranca el joven que protagonista el video viral. "Es literal un gimnasio, pero para la cara. Entrenar la cara sirve para activar y movilizar los músculos, liberar y bajar tensiones, desinflamar, estimular la circulación, lograr una piel más firme y esculpir el rostro, la mandíbula y la mirada", explica el cliente.
En las imágenes se observa al chico siendo atendido en el local de Palermo. "Ine es una genia que me explicó todo superclaro y me acompañó en cada ejercicio. Porfa, síganlos en Instagram y este año empiecen a entrenar también su rostro", indicó.
"Y cuando te pregunten, ¿Qué me hizo la carita? Vos deciles que es entrenamiento y que lo hacés en face training", cerró el joven.
El video no tardó en volverse viral, generando todo tipo de reacciones, principalmente cargadas. "Así te roban en Palermo", escribió @AbogadoDijo, en una de las publicaciones que más repercusiones tuvo.
"¿Apenas llegué a la de entrenar el cuerpo que ahora hay que entrenar la cara?", ironizó el influencer Emiliano Rodríguez.
Las reacciones en las redes sociales al "primer gimnasio facial de la Argentina"
El video sobre el gimnasio para la cara que abrieron en Palermo fue furor este martes en las redes sociales. En X, fueron mayoría burlas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario