Abrieron en Palermo el "primer gimnasio facial de la Argentina" y es viral por las reacciones en las redes

El video no tardó en volverse viral, generando todo tipo de reacciones, principalmente cargadas. "Así te roban en Palermo", escribió @AbogadoDijo, en una de las publicaciones que más repercusiones tuvo.

"¿Apenas llegué a la de entrenar el cuerpo que ahora hay que entrenar la cara?", ironizó el influencer Emiliano Rodríguez.

Las reacciones en las redes sociales al "primer gimnasio facial de la Argentina"

El video sobre el gimnasio para la cara que abrieron en Palermo fue furor este martes en las redes sociales. En X, fueron mayoría burlas.

Apenas llegué a la de entrenar el cuerpo que ahora HAY QUE ENTRENAR LA CARA? pic.twitter.com/ckkvtIvjck — emi (@eeemiliano) January 6, 2026

Cualquier hijo de 3 años promedio el domingo a las 7 de la mañana en tu cama. https://t.co/V5oTqCEWJx — El Guerrillero (@LaGuerrillaFood) January 6, 2026

Que boludos son los porteños. https://t.co/N0vfW4Jc0z — Franco Troche (@Trocheeee) January 6, 2026

cachete al fallo https://t.co/LCTLCd7LnW — Alex (@AleeUnity) January 6, 2026