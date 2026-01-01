Incendio en Palermo: un ventilador desató una tragedia y hay un hombre con el 70% del cuerpo quemado
Cuatro hombres y una mujer fueron asistidos por el SAME, pero el único que debió ser trasladado es el jubilado de 70 años, que se encuentra grave.
Un terrible accidente doméstico derivó en un incendio en Palermo en la tarde de este jueves 1 de enero: se prendió fuego un ventilador en un departamento ubicado en un quinto piso, donde estaban presentes cinco personas, de las cuales una debió ser trasladada de urgencia al Hospital Álvarez con el 70% de su cuerpo quemado.
Según reveló Diego Gabriele en "Argenzuela" (C5N), la víctima tiene 70 años y está siendo intensamente asistido por el personal médico. En este sentido, el periodista detalló que el hombre tuvo "quemaduras de gravedad" y que se encontraba en el "shockroom" para que le pudieran salvar la vida.
"Están haciendo un esfuerzo muy importante para salvarle la vida. Es un porcentaje del cuerpo con quemaduras graves realmente importante", añadió.
Seguidamente, aportó más detalles de lo ocurrido: "Sucedió en Francisco Seguía, el 1100, entre Avenida Gaona y Apolinario Figueroa. Fueron cinco pacientes atendidos por el SAME, cuatro hombres y una mujer. El único trasladado al hospital Álvarez es este paciente de 70 años con, y este es el dato, 70% del cuerpo quemado".
"Fíjense como se inicia todo, con un ventilador, un problema eléctrico en un ventilador y que deriva en este incendio. Sobrecalentó, claramente sobrecalentó el ventilador e inmediatamente comienza a prenderse fuego a partir de ese desperfecto eléctrico y el ambiente se vuelve un verdadero infierno", sumó.
Afortunadamente, los Bomberos pudieron "extinguir este incendio", logrando así que el fuego no pase a otras unidades.
