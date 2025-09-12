MinutoUno

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 12 de septiembre

Sociedad

Se espera otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables para el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Cómo sigue el clima en el AMBA

Con el frío en retirada, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo una semana con buen clima y temperaturas templadas, y con esta tendencia se espera que cierre la misma, según con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, para cerrar la semana, el viernes se anticipa con neblinas en la madrugada y cielo algo nublado durante toda la jornada, de acuerdo con el SMN. El termómetro se prevé con marcas que oscilarán entre 11 y 21 grados.

Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

Para el SMN, el fin de semana iniciaría con un sábado que se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 20 grados.

Para el domingo, el organismo nacional prevé también cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13 grados y una máxima que llegaría a 23.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas