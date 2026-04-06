Horror en Recoleta: una anciana murió y otra está en grave estado por una fuga de gas
Las dos mujeres vivían en el mismo departamento sobre la Avenida Las Heras. Una vecina notó que llevaba un tiempo sin verlas por el edificio y llamó al 911.
Una anciana murió y otra mujer, de 95 años, quedó internada este lunes en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires tras ser víctimas de un escape de gas en su departamento de Recoleta.
El caso salió a la luz durante la tarde, luego de que una vecina de las mujeres llamara al 911 para reportar un fuerte olor a gas.
La mujer también informó que llevaba varios días sin ver a las víctimas en las partes comunes del edificio.
Personal de la Policía de la Ciudad y del SAME se presentó en la cuadra de Avenida General Las Heras al 2100, entre Azcuénaga y Uriburu, para investigar la denuncia, y así salió a la luz el trágico escenario.
Las dos ancianas residían en el mismo departamento del piso 10 de un edificio en el 2143 de Avenida Las Heras. Una de ellas murió como consecuencia, se supone, de la inhalación de gas.
La otra víctima, que tiene 95 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia, informaron fuentes del SAME. Se reserva su nombre y estado de salud para proteger su privacidad.
Un escape de gas produjo una explosión en Caballito
En noviembre de 2025 el barrio porteño de Caballito fue escenario de una explosión seguida de derrumbe como consecuencia de un escape de gas en las calles Riglos y Formosa. Las llamas generadas por el gas alcanzaron una altura impactante de hasta 12 metros.
Personal de Bomberos de la Ciudad se movilizó rápidamente al lugar y logró atacar el foco ígneo con varias líneas de agua mientras evacuaban a los vecinos de los edificios de la zona.
Sólo un hombre mayor de edad sufrió quemaduras severas y fue asistido de inmediato por el SAME, que se encargó de su traslado a un centro de salud.
Tras el episodio las autoridades de Metrogas informaron que "una cuadrilla de otra empresa de servicios que trabajaba en Riglos al 300, esquina Formosa, en el barrio de Caballito, rompió un caño de media presión y tomó fuego".
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