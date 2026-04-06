Horror en Recoleta: una anciana murió y otra está en grave estado por una fuga de gas

La otra víctima, que tiene 95 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia, informaron fuentes del SAME. Se reserva su nombre y estado de salud para proteger su privacidad.

Un escape de gas produjo una explosión en Caballito

En noviembre de 2025 el barrio porteño de Caballito fue escenario de una explosión seguida de derrumbe como consecuencia de un escape de gas en las calles Riglos y Formosa. Las llamas generadas por el gas alcanzaron una altura impactante de hasta 12 metros.

Personal de Bomberos de la Ciudad se movilizó rápidamente al lugar y logró atacar el foco ígneo con varias líneas de agua mientras evacuaban a los vecinos de los edificios de la zona.

Sólo un hombre mayor de edad sufrió quemaduras severas y fue asistido de inmediato por el SAME, que se encargó de su traslado a un centro de salud.

Tras el episodio las autoridades de Metrogas informaron que "una cuadrilla de otra empresa de servicios que trabajaba en Riglos al 300, esquina Formosa, en el barrio de Caballito, rompió un caño de media presión y tomó fuego".